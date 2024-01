Donald Trump wyprowadzi USA z NATO? "Trzeba szykować się na bardzo negatywne scenariusze"

W środowej "Porannej rozmowie Gazeta.pl" Jacek Gądek rozmawiał z Aleksandrem Kwaśniewskim na temat wyborów prezydenckich w USA. Dziennikarz zapytał, co dla Polski i Europy może oznaczać powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

Aleksander Kwaśniewski o polityce Donalda Trumpa: Ewidentnie skłania się do polityki izolacjonistycznej

- Mamy coraz więcej informacji, jak Donald Trump wyobraża sobie tę swoją drugą kadencję. Niektóre z nich są rzeczywiście bardzo niepokojące. Trump ewidentnie skłania się do polityki izolacjonistycznej Stanów Zjednoczonych. To wynika z jego hasła "America first", czyli osłabienie obecności amerykańskiej w NATO. Niektórzy mówią, że on w ogóle będzie chciał wyprowadzić USA z NATO, co byłoby swoistą katastrofą geostrategiczną - stwierdził były prezydent. Jak dodał, słowa te traktuje jak "bardzo poważny sygnał ostrzegawczy".

- System amerykański jest stworzony na zasadzie checks and balances, czyli prezydent bardzo dużo tam może, ale jednak nie wszystko. Prezydent będzie się więc znajdować pod presją różnych instytucji - takich jak: Departament Stanu, Pentagon, CIA, Kongres - i musi się z ich zdaniem liczyć. Proszę pamiętać też, że Trump będzie kandydatem Partii Republikańskiej. To ugrupowanie miało takich prezydentów jak Reagan, który w stosunku do Związku Radzieckiego nie miał złudzeń i prowadził bardzo twardą, ale skuteczną politykę ograniczającą wpływy radzieckie - podkreślił Aleksander Kwaśniewski.

- Myślę, że tego, co Trump mówi dziś w różnych rozmowach, trzeba słuchać, trzeba szykować się na scenariusze bardzo negatywne, ale jednocześnie cały czas pracować z Amerykanami i tłumaczyć im, że wyjście z NATO to by była katastrofa geostrategiczna. Amerykanie w istocie oddaliby Europę na ryzyko agresywnej polityki rosyjskiej - zauważył gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl".

"Trump jest politykiem niebezpiecznym"

Aleksander Kwaśniewski stwierdził również, że "Trump jest nieprzewidywalny". - Co wymyśli? Zobaczymy, ale jest politykiem niebezpiecznym i z tego, czego dowiaduję się od moich amerykańskich kolegów, on szykuje ekipę ludzi myślących tak jak on. To jest rzeczywiste ryzyko. Jeżeli te instytucje, które tworzą system równowagi amerykańskiej, będą zdominowane przez trumpistów, to może być dla nas wszystkich duży kłopot - powiedział i odniósł się do kwestii wojny w Ukrainie.

- Trump jest gotów zrobić coś, jeśli będzie wynikało z tego coś korzystnego. Amerykanie więc przejdą na pozycję takiego kraju, który może pomóc, ale pod warunkiem, że będzie otrzymywał z tego tytułu jakieś pieniądze czy inne rzeczy. A Ameryka przez lata pełniła rolę reprezentanta wartości demokratycznych, wolnościowych. Tu wiele rzeczy może zmienić się na niekorzyść, ale musimy być na to przygotowani - podkreślił. - Jako Europejczycy musimy szykować się do przejęcia znaczącej części i kosztów, i wysiłków militarnych na swoją stronę. Parasol amerykański nad Europą już od czasów Obamy wyraźnie się zmniejszał. Zmieniła to agresja rosyjska na Ukrainę, Biden dokonał tu rzeczy niezwykle ważnych, ale to wszystko może się zmienić. Wtedy ciężar odpowiedzialności idzie w stronę Europy - dodał.

