Marek Suski gościł w środę 31 stycznia w Radiu Plus. Poseł potwierdził ustalenia Gazeta.pl, że szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości został sekretarz generalny partii Piotr Milowański. Funkcję powierzył mu we wtorek Komitet Polityczny PiS.

Marek Suski ujawnił, kto będzie szefem sztabu wyborczego PiS. Potwierdziły się doniesienia Gazeta.pl

Jak donosi PAP, Marek Suski na antenie Radia Plus na pytanie o to, czy Przemysław Czarnek będzie szefem sztabu wyborczego przed wyborami samorządowymi, zaprzeczył. Poinformował natomiast o objęciu stanowiska przez Piotra Milowańskiego, potwierdzając tym samym doniesienia Jacka Gądka z Gazeta.pl i zapowiedział walkę PiS o zwycięstwo w wyborach samorządowych. Polityk odniósł się też do najnowszych sondaży, które wskazują na spadek poparcia partii. - Sondaże raz idą w górę, a raz idą w dół - powiedział. Stwierdził, że badania nie są w tej chwili miarodajne, ponieważ PiS nie przedstawiło jeszcze programu wyborczego i kandydatów w wyborach samorządowych.

Kim jest Piotr Milowański z PiS? "Już teraz ma wielkie sukcesy"

Piotr Milowański jest uznawany za autora udanych ruchów PiS, którymi były między innymi marsz 11 stycznia, a potem cykl spotkań "Bądźmy razem". - Jego akcje wystrzeliły w kosmos, bo on już teraz ma wielkie sukcesy - przekazali Gazeta.pl informatorzy z Nowogrodzkiej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule:

Informator Gazeta.pl przekazał również, że od utraty władzy Jarosław Kaczyński jest zagubiony w Sejmie i daje się łatwo prowokować. Z naszych rozmów z politykami PiS wynika, że problem stanowią nieprzygotowane i emocjonalne wypowiedzi prezesa PiS. Ich przykładem jest nazwanie Donalda Tuska "niemieckim agentem" albo wątek przyspieszonych wyborów.