Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. Funkcjonariusze BOR i SOP o zachowaniu Dudy: Niewłaściwe

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani 9 stycznia 2024 roku, kiedy przebywali na zaproszenie Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Policji pomogła Służba Ochrony Państwa, która wprowadziła mundurowych do budynku. W związku z tym - jak opisywała "Gazeta Wyborcza" - miało to doprowadzić prezydenta do wściekłości. - Prezydent wyzywał nawet członków swojej bezpośredniej ochrony. Kazał im się wynosić. Dowódcy zabezpieczenia wprost zarzucił udział w spisku - mówił jeden z funkcjonariuszy SOP. Duda o zdradę ma oskarżać przede wszystkim ppłk. Bartłomieja Hebdę, wiceszefa SOP.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Wałęsa: Jestem w stanie sobie wyobrazić Dudę wożącego w limuzynie Wąsika i Kamińskiego

Akcja w Pałacu Prezydenckim przebiegła prawidłowo? Byli funkcjonariusze służb nie mają wątpliwości

Jak opisuje portal, Hebda razem z Królem mieli przyjść do pałacu i poprosić szefową Kancelarii Prezydenta, by Kamiński i Wąsik zeszli na dół, bo miał im przekazać "coś ważnego", po czym wyszedł na chwilę i wrócił z policją. Według prezydenta miała to być część spisku, bo prezydencka kolumna podjechała od strony wejścia głównego, podczas gdy politycy zostali wyprowadzeni z drugiej strony. Według "GW" Grażyna Ignaczak-Bandych miała wtedy nazwać wiceszefa SOP-owców "judaszem", a Kamiński miał się wygrażać, mówiąc: "ja panu tego nie daruję".

Jednak wśród funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa nie ma wątpliwości, że ppłk. Hebda i płk. Król postąpili zgodnie z procedurami. - Funkcjonariusze SOP mają postępować zgodnie z przepisami. I w mojej ocenie tak się zachowali w Pałacu Prezydenckim. Umożliwili zatrzymanie osób skazanych przez sąd. Postąpili więc zgodnie z prawem. Nie powinno to mieć wpływu na ich relacje z prezydentem. Ich zadaniem jest ochraniać najważniejsze osoby w państwie, nawet jeżeli te dąsają się jak dziecko w piaskownicy - ocenił w rozmowie z Onetem były funkcjonariusz tej służby.

Funkcjonariusz BOR: ppłk. Hebda nie jest żadnym zdrajcą

Podobne zdanie wyraził członek Biura Ochrony Rządu. - W mojej opinii niewłaściwe jest działanie prezydenta, że wpuścił skazane osoby do Pałacu. Natomiast pan ppłk. Hebda nie jest żadnym zdrajcą. Wykonywał właściwie swoje obowiązki. To, że pan Wąsik mu groził, to jest zachowanie typowe dla przestępców, którzy zazwyczaj nie godzą się na zatrzymanie. I nie powinno tu mieć żadnego znaczenia, że jeszcze do niedawna był jego przełożonym, jako wiceszef MSWiA. Ale nawet jeżeli nadal pełniłby tę funkcję i został skazany prawomocnym wyrokiem, też powinien zostać zatrzymany - przekazał Onetowi.

PiS nie ufa już SOP? Politycy są wściekli

Jak pisze Jacek Gądek wzrosła też podejrzliwość innych polityków Prawa i Sprawiedliwości wobec funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wszystko przez akcję w Pałacu Prezydenckim z zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Zmieniło się nastawienie do SOP-u. Wcześniej SOP był nasz, a teraz już nasz nie jest, a do tego dwóch zastępców komendanta pomogło zatrzymać naszych kolegów. Okazało się, że SOP jest wrogi wobec prezydenta Andrzeja Dudy - przekazała bliska osoba centrali PiS. - Zdradził, ale jeden SOP-owiec, Hebda. Do tych konkretnych funkcjonariuszy SOP-u, którzy chronią Mateusza Morawieckiego, zaufanie ciągle jest - dodaje z kolei inny rozmówca.