Jarosław Kaczyński przewodzi partii PiS przez długie lata, ale w mediach coraz częściej pojawia się wątek dotyczący potencjalnego następcy, szczególnie że prezes sam niejednokrotnie już wspominał o emeryturze. Sondaż IBRiS przeprowadzony dla "Rzeczpospolitej" wskazał, kto zdaniem Polaków powinien zająć jego miejsce.

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński wyjaśnił dlaczego nazwał Donalda Tuska Hitlerem

Sondaż wskazał, kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w PiS

Zdaniem 14,2 procent badanych to Mateusz Morawiecki mógłby zająć stanowisko Jarosława Kaczyńskiego. Na drugim miejscu znalazł się Przemysław Czarnek, którego wskazało 7,3 procent Polaków. Funkcję prezesa PiS mógłby według 4,8 procent respondentów sprawować były szef MON Mariusz Błaszczak. Innego zdania jest 3,8 procent ankietowanych, którzy wskazali, że to Beata Szydło powinna zastąpić Jarosława Kaczyńskiego, a 1,5 procent stwierdziło, że odpowiednim kandydatem jest Joachim Brudziński. Grupa wynosząca 34,6 procent uznała, że nie wie, kto powinien zostać nowym liderem PiS, a 33,9 procent wybrało odpowiedź "ktoś inny".

Respondenci sondażu IBRIS wskazali również, czy Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować ze sprawowania funkcji prezesa PiS i ogłosić to jeszcze w tym roku. Odpowiedź twierdzącą wybrało 66 procent badanych, 26,9 procent stwierdziło, że polityk powinien zostać. Natomiast 7,1 procent wskazało, że nie ma zdania na ten temat. Dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. marketingu politycznego stwierdził w rozmowie z "Rz", że to oznacza, że "Kaczyński jest kulą u nogi PiS i wiedzą to nawet najtwardsi wyborcy partii".

Jarosław Kaczyński zapowiedział rezygnację? "Decyzja prezesa ma być ostateczna"

Według doniesień Onetu Jarosław Kaczyński już zapowiedział swoim współpracownikom rezygnację z funkcji prezesa PiS. 74-letni polityk miał wskazać chęć przekazania władzy w ręce młodszego pokolenia w przyszłym roku. Jarosław Kaczyński ogłaszał swoje przejście na emeryturę już kilkukrotnie, ale tym razem zapowiedź prawdopodobnie była definitywna. - Decyzja prezesa ma być ostateczna - mówił informator portalu.