W wyniku wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w połowie października 2023 roku lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ponownie objął urząd premiera. Sprawowanie kluczowej dla państwa funkcji wiąże się z licznymi przywilejami. Jednym z nich jest możliwość zamieszkania w rezydencji premiera zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Parkowej, nieopodal Łazienek Królewskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia: Cieszę się, że po 8 latach przy korycie zdecydowali się wziąć do pracy dla Polski

Premier przeprowadził się do willi przy Łazienkach Królewskich? Ma blisko 500 metrów kwadratowych

Jak poinformował "Super Express", nowy prezes Rady Ministrów miał przeprowadzić się do willi w styczniu bieżącego roku. Wcześniej podczas pobytu w stolicy polityk korzystał z wynajmowanego przez siebie mieszkania. Teraz do dyspozycji ma budynek o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych. Mimo przeprowadzki Tusk nie przebywa jednak wyłącznie na terenie rządowego kompleksu. Według ustaleń "Super Expressu" na weekendy wraca on do Sopotu.

Rezydencja premiera przy ul. Parkowej w Warszawie (2007) Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Wyborcza.pl

Więcej zdjęć rezydencji premiera znajdziesz w naszej galerii.

W podobny sposób polityk działał również za czasów swojej poprzedniej kadencji jako szef Rady Ministrów. Zmianie uległ natomiast sposób, w jaki pokonuje on dystans pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. W przeszłości Tusk podróżował samolotem. Obecnie wykorzystuje on do tego samochód prowadzony przez przedstawiciela Służby Ochrony Państwa.

Donald Tusk o możliwości korzystania z samolotów: Z moich doświadczeń nie wyciągnięto stosownych wniosków

Temat regularnego korzystania z możliwości latania samolotem w swojej poprzedniej kadencji Tusk poruszył podczas wtorkowej (30 stycznia) konferencji prasowej. - Zaobserwowałem, że z moich doświadczeń nie wyciągnięto stosownych wniosków, jeśli chodzi o korzystanie z samolotów - powiedział w kontekście liczby lotów, jakie odbył Mateusz Morawiecki. Premier zapowiedział również, że w trakcie kampanii samorządowej będzie częściej korzystał z autobusu niż z samolotu.