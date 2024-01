Co ze zdrowiem Zbigniewa Ziobry? Polityk Solidarnej Polski podał nowe informacje

Zbigniew Ziobro pod koniec ubiegłego roku zniknął z życia publicznego. Od połowy listopada nie pojawił się w Sejmie, a jego partyjne obowiązki przejął tymczasowo europoseł Patryk Jaki. Jak przekazali współpracownicy lidera Solidarnej Polski, u polityka zdiagnozowano chorobę nowotworową. - Rzeczywiście, pan minister ma bardzo poważną chorobę onkologiczną. Jest to kwestia przełyku, jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu - informował w Radiu Zet Jacek Ozdoba.

Zbigniew Ziobro walczy z nowotworem. "Jest poddany bardzo silnemu leczeniu"

Choć sam lider Solidarnej Polski nie wypowiada się na temat swojego zdrowia, to informacje o nim przekazują inni politycy z jego partii. Michał Wójcik w rozmowie z "Super Expressem" ze środy 31 stycznia wyjawił, w jakim stanie jest Zbigniew Ziobro. - Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku - powiedział.

Poseł opisał także, jak były minister sprawiedliwości miał dowiedzieć się o chorobie. - Chodził do różnych lekarzy. I potem dopiero wyszło, co mu dolega. Bo wiadomo, że pracując w ministerstwie przez lata, zwyczajnie odkłada się te wszystkie rzeczy. Zawsze było coś ważniejszego - relacjonował. - Choroba została wykryta w fazie zaawansowanej. I wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej. To wiem na pewno - dodał Michał Wójcik.

Wcześniej o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry mówił Jacek Ozdoba. - To jest oficjalne. Ja jestem upoważniony do tego, żeby powiedzieć. Pan minister ma chorobę nowotworową. Jest poddany bardzo silnemu leczeniu - przekazał w rozmowie z "Super Expressem". - Pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym. Taka była jego decyzja. Prosimy o uszanowanie - powiedział.

Zbigniew Ziobro pójdzie do Parlamentu Europejskiego? Jego żona jest już w Brukseli

Niektórzy uważają, że choroba Ziobry ma być jedynie pretekstem do uniknięcia odpowiedzialności, a polityk przebywa za granicą. Miał wkrótce złożyć wyjaśnienia przed przynajmniej jedną komisją śledczą. Oliwy do ognia dodają krążące w kuluarach informacje o tym, że Zbigniew Ziobro mógłby kandydować z list Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego. "Kolejne informacje o listach PiS do europarlamentu. Z drugiego miejsca z okręgu podkarpackiego ma wystartować Zbigniew Ziobro" - przekazał na X Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet.

Tymczasem - jak informuje portal wPolityce.pl - Patrycja Kotecka-Ziobro, żona lidera Solidarnej Polski, otrzymała niedawno posadę w Parlamencie Europejskim. Jej nowa praca ma polegać na doradzaniu europosłom z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w zakresie politycznych kampanii internetowych. Te doniesienia w wymowny sposób skomentował Roman Giertych. "Ziobro wyprowadził rodzinę poza Polskę" - napisał na X.