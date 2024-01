Duda wystosował pismo do Tuska. "Jarosław dyktował, Marcin pisał, a Andrzej podpisał" [KOMENTARZE]

We wtorek (30 stycznia) na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta opublikowana została treść pisma, które prezydent Andrzej Duda wystosował do premiera Donalda Tuska. W dokumencie poruszył on temat zmian przeprowadzanych w Prokuraturze Krajowej.

Andrzej Duda napisał do Donalda Tuska. "Obrona dysfunkcjonalnego układu w prokuraturze"

Działanie prezydenta spotkało się ze skrajnie różnym odbiorem ze strony zarówno polityków, jak i zwykłych obywateli. "Jarosław dyktował, Marcin pisał, a Andrzej podpisał. Strach się bać, chłopaki" - napisał bezpośrednio w komentarzu pod postem w serwisie X poseł Lewicy Tomasz Trela. Tym samym polityk zasugerował, że za treść pisma odpowiada prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Teraz Panie Prezydencie? A gdzie były listy, gdy ujawniono nazwiska inwigilowanych Pegasusem? Albo gdy upartyjniono Fundusz Sprawiedliwości? Lub gdy pałowano kobiety na protestach. Teraz jest list, w obronie prokuratorskich milionerów. Wstyd" - ocenił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Z kolei poseł Janusz Kowalski opowiedział się po stronie prezydenta, który jego zdaniem "ma rację". "Konsekwencje bezprecedensowego w III RP ataku na prokuraturę dla bezpieczeństwa Polaków będą dramatyczne. Przestępcy będą już niedługo wychodzić na wolność. Mordercom czy pedofilom za sprawą działań Tuska i Bodnara będą w sądach uchylane areszty" - straszył w serwisie X. Większość polityków związanych z PiS ograniczyła się jednak do cichego poparcia, udostępniając jedynie post Kancelarii Prezydenta.

Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski po przeczytaniu pisma zwrócił natomiast uwagę na fragment, który poświęcono złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku "o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym". "Czas na prezes Julię. PAD uruchamia TK ws PK" - skomentował.

"Prezydent w całkowicie partyjnej logice, zero odpowiedzialności za państwo, obrona dysfunkcjonalnego układu w prokuraturze, który ma chronić jego dawną partię" - skomentował sprawę publicysta Jakub Majmurek.

Pismo prezydenta do premiera. Andrzej Duda zlecił TK rozpatrzenie sporu kompetencyjnego

Jak informowaliśmy wcześniej, we wspomnianym piśmie prezydent uznał usunięcie z urzędu Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz powołanie przez premiera "na nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Pana Jacka Bilewicza" za niezgodne z prawem. Poinformował również o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym.