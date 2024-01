Trybunał Konstytucyjny pod topór? Rząd ma już plan. "Pójdziemy na ostro"

Gdy rząd Donalda Tuska przejął władzę, rozpoczął się festiwal reform. Na pierwszy ogień poszły media publiczne. Następnie Adam Bodnar zajął się prokuraturą. W międzyczasie pojawiają się doniesienia o kolejnych, pojedynczych wymianach kadrowych w spółkach skarbu państwa, oświacie czy służbach. Jednocześnie koalicja zapewnia, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.

Rząd zajmie się Trybunałem Konstytucyjnym. Wszystko rozegra się w Sejmie

Potrzebę zmian w Trybunale Konstytucyjnym koalicja rządowa podnosiła jeszcze przed zaprzysiężeniem. W listopadzie Borys Budka na antenie TOK FM powiedział, że przygotowali już uchwały, które unieważnią wybór sędziów TK. Miała być to jedna z pierwszych spraw, jakimi zajmie się nowy rząd. Tak się jednak nie stało. - Zmiany, które proponujemy, uderzają w interes grupy politycznej rządzącej Polską osiem lat. A to oznacza silny spór. Uspokaja się wokół mediów publicznych, na to samo liczymy w prokuraturze. Będzie się można zająć kolejnym problemem. Na wszystko przyjdzie czas - tłumaczył ten stan rzeczy polityk KO w "Gazecie Wyborczej".

Według ustaleń "Wyborczej" sprawa Trybunału Konstytucyjnego ma wrócić na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 7 lutego i potrwa trzy dni. W porządku obrad miałyby się wtedy znaleźć projekty rządowych uchwał dotyczące TK. Wiadomo, że jedną z nich będzie ta wspominana przez Borysa Budkę, która miałaby unieważnić wybór sędziów. Reszta trzymana jest, póki co w tajemnicy. - Nie wdając się w szczegóły, powiem, że po decyzjach, które zapadły w gronie liderów koalicji, pójdziemy na ostro. Nie będzie TK w obecnym składzie - przekazał "GW" informator z koalicji rządzącej.

Koalicja rządząca uderzyła w TK tuż po zaprzysiężeniu. Wyroki publikowane są z adnotacją

Chociaż w grudniu ubiegłego roku nie widać było na horyzoncie jeszcze zmian osobowych w Trybunale Konstytucyjnym, to rząd znalazł inny sposób. W Dzienniku Ustaw wyroki TK są publikowane ze specjalną adnotacją, mówiącą: "publikowany wyrok wydany został w składzie ustalonym z naruszeniem podstawowej zasady mającej zastosowanie do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w konsekwencji naruszającym istotę prawa do sądu ustanowionego na mocy ustawy".

Zdaniem Julii Przyłębskiej jest to "uzurpacja władzy wykonawczej". - Prezes Rady Ministrów jako podmiot odpowiedzialny za wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie może dodawać adnotacji zawierających w istocie jego prywatne opinie, tym bardziej że są one sprzeczne z Konstytucją i wyrokami Trybunału Konstytucyjnego - stwierdziła w rozmowie z portalem wPolityce.pl.