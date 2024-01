W grudniu ubiegłego roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności. W styczniu politycy PiS trafili do więzienia, a niedługo potem Andrzej Duda ich ułaskawił. Było to drugie ułaskawienie byłych już posłów - pierwszy raz prezydent zrobił to w 2015 roku. Wówczas jednak nie zapadł prawomocny wyrok w sprawie, dlatego zdaniem części prawników i obecnej koalicji rządzącej działanie Dudy nie było właściwe.

Andrzej Duda ma powód do zmartwień. Polacy nie popierają ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika

Uczestnicy badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zostali zapytani o to, co myślą o tym działaniu głowy państwa. 46,8 proc. respondentów ocenia czyn prezydenta "zdecydowanie negatywnie", a 18,4 proc. - "raczej negatywnie". Tym samym krytycznych wobec decyzji Andrzeja Dudy jest aż 65,2 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania jest 27,8 proc. badanych: 14,1 proc. osób stwierdziło, że ocenia działanie głowy państwa "zdecydowanie pozytywnie", a 13,7 proc. - "raczej pozytywnie". Natomiast zdania w tej sprawie nie ma 7 proc. respondentów.

Czy Kamiński i Wąsik mogą startować w wyborach? Mamy odpowiedź PKW

Zapytaliśmy Państwową Komisję Wyborczą, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą kandydować w zbliżających się wyborach samorządowych oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Uprzejmie informujemy, że w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby, wobec których zapadł taki wyrok, nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego" - przekazało redakcji portalu Gazeta.pl Krajowe Biuro Wyborcze.

"W przypadku zastosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski, obejmującego również zatarcie skazania, osoby nim objęte odzyskują bierne prawo wyborcze, czyli prawo kandydowania w wyborach" - podkreśliło KBW.

Warto zaznaczyć, że siedmiu nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej od grudnia czeka na zaprzysiężenie przez Andrzeja Dudę. - Przypominam, że my mamy PKW w starym składzie, gdzie największą reprezentację stanowią ci, którzy byli delegowani i wybrani głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości - mówił niedawno Ryszard Kalisz.

Sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 26-28 stycznia metodą mieszaną CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.