Duda ułaskawi Bąkiewicza? Ziobro na odchodne wszczął postępowanie

Wyrok Roberta Bąkiewicza ma związek z wydarzeniem, do którego doszło 25 października 2020 r. w Warszawie. Tego dnia miał miejsce kolejny protest kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Przed kościołem św. Krzyża w Warszawie stały z kolei osoby związane ze stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, którym kierował wówczas Robert Bąkiewicz. "Narodowcy pod wodzą Bąkiewicza próbowali jej [Katarzynie Augustynek - red.] wyrwać torbę z tęczowym emblematem. Następnie zrzucili kobietę ze schodów" - relacjonowała "Rzeczpospolita".

W marcu ubiegłego roku Bąkiewicz został skazany na rok ograniczenia wolności (czyli rok prac społecznych) i 10 tys. zł nawiązki dla Katarzyny Augustynek. W listopadzie Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji.

Robert Bąkiewicz. Jest postępowanie ułaskawieniowe

Jak ustaliła telewizja TVN24, kilkanaście dni po listopadowym orzeczeniu ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobry wstrzymał wykonanie kary wobec Bąkiewicza. Tego samego dnia Ziobro wszczął również postępowanie o ułaskawienie byłego szefa stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

- Bardzo krytycznie oceniam taką prośbę o ułaskawienie, bo łaska wymaga żalu i skruchy, a tu tego nie było - mówił w rozmowie z TVN24 adwokat Jerzy Jurek, pełnomocnik pokrzywdzonej Katarzyny Augustynek. Akta sprawy Bąkiewicza na początku grudnia trafiły do Prokuratury Krajowej, do tej pory nie wróciły do sądu. PK i Kancelaria Prezydenta do tej pory nie odniosły się do sprawy.

Robert Bąkiewicz w październiku walczył o poselski mandat z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak bez powodzenia. Był kandydatem popieranym przez Suwerenną Polskę. Prezesem ugrupowania jest Zbigniew Ziobro.