Aleksander Kwaśniewski gościem "Porannej rozmowy Gazeta.pl" [NA ŻYWO]

Wśród tematów "Porannej rozmowy Gazeta.pl" będą m.in. ryzyko przedterminowych wyborów parlamentarnych, przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego, konsekwencje ewentualnej wygranej Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a także wojna w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościem były prezydent Aleksander Kwaśniewski [NA ŻYWO]

Aleksander Kwaśniewski był prezydentem przez dwie kadencje, w latach 1995-2005. Wcześniej był m.in. posłem na Sejm I i II kadencji (1991-1995) i ministrem-członkiem Rady Ministrów w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego (1985-1989).

Donald Tusk nie wykluczył przedterminowych wyborów. Premier o jednym ze scenariuszy

We wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk komentował kwestię ustawy budżetowej i możliwych decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. - Nie sądzę, żeby prezydent zdecydował się na taki ruch [skierowanie ustawy budżetowej do TK - red.], bo to byłby ruch irracjonalny. Po pierwsze, bardzo szkodliwy z punktu widzenia interesów ludzi. Wiem, że to druga i ostatnia kadencja pana prezydenta i być może nie przejmuje się opinią publiczną, ale nie wygląda mi na człowieka, który chciałby, tak na żywca, dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki. Pomijam fakt, że nie ma żadnej podstawy, żadnego powodu, dla którego miałby skierować budżet do Trybunału Konstytucyjnego - mówił szef rządu.

- Mogę to powiedzieć na razie we własnym imieniu: gdyby w jakiś sposób prezydent Andrzej Duda i instytucje, których wiarygodność i ważność są bardzo wątpliwe, np. Trybunał Konstytucyjny (...), z jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów. Ta władza ma ludziom pomóc, zapisaliśmy w budżecie pieniądze, czekają na nie - dodał Tusk.