Adam Bodnar cofnął decyzję Zbigniewa Ziobry. Chodzi o procedurę uzgodnienia płci

Jak wynika z komunikatu opublikowanego we wtorek na oficjalnej stronie Prokuratury Krajowej, 29 stycznia Prokurator Generalny Adam Bodnar "cofnął wniosek o podjęcie uchwały o charakterze abstrakcyjnym przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w przedmiocie zagadnienia prawnego odnoszącego się do kręgu osób uczestniczących w procedurze uzgodnienia płci".

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia: Cieszę się, że po 8 latach przy korycie, zdecydowali się wziąć do pracy dla Polski

Adam Bodnar cofnął wniosek o podjęcie uchwały ws. procedury uzgodnienia płci

Za wszczęcie procedury podjęcia wyżej wspomnianej uchwały odpowiedzialny był były Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Dokumenty w tej sprawie do Sądu Najwyższego złożył on we wrześniu 2022 r. Z dalszej części oświadczenia dowiadujemy się, że powodem cofnięcia wniosku była jego ocena dokonana przez Bodnara.

Procedura uzgodnienia płci. Uchwała Zbigniewa Ziobry miała "prowadzić do naruszenia praw dzieci"

Obecny Prokurator Generalny stwierdził, że celem skierowania wniosku było utrudnienie przeprowadzania procedury uzgodnienia płci. Miało temu służyć zaangażowanie do udziału w postępowaniu dodatkowych podmiotów, w tym m.in. dzieci osób, które starają się o uzgodnienie płci. Włączenie ich w procedurę miało także prowadzić do naruszenia ich praw. "Podobny pogląd" na sprawę miał wyrazić Rzecznik Praw Obywatelskich.

W komunikacie stwierdzono również, że "w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie występują rozbieżności co do wykładni przepisów prawa będących podstawą do orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej. W postępowaniu tym bierną legitymację procesową mają jedynie rodzice osoby ubiegającej się o zmianę płci, a w przypadku gdy nie żyją, kurator ustanowiony przez Sąd".