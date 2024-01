Nowy komunikat Prokuratury Krajowej. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Wyznaczono termin

W zespole śledczym do zbadania prawidłowości wydawania pieniędzy z tzw. Funduszu Sprawiedliwości zasiądą Marzena Kowalska - prokuratorka Prokuratury Krajowej, Piotr Woźniak - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, Marcin Wielgomas - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie i Ryszard Pęgal - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Adrian Witczak: Politycy Solidarnej Polski jeździli po moim okręgu z czekami z funduszy Ziobry

"Kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury zostali zobowiązani do współpracy z zespołem i przekazania w terminie 14 dni akt spraw obejmujących działalność Funduszu" - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jak informował wcześniej resort Adama Bodnara, "w pierwszej kolejności zespół śledczy przeanalizuje wszelkie zawiadomienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, które w ostatnich latach zostały skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju, a także wyniki kontroli Funduszu prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli".

Fundusz Sprawiedliwości. "Prywatny fundusz Ziobry"

- Przez ostatnie lata Fundusz Sprawiedliwości stał się w przestrzeni publicznej symbolem niewłaściwego wykorzystania finansów publicznych, finansowania swoich, współczesnej kiełbasy wyborczej. Był określany prywatnym funduszem Ziobry, funduszem niesprawiedliwości, funduszem reprezentacyjnym - mówiła w piątek w Sejmie wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Jak podkreślała, "celem funduszu było i jest stworzenie i utrzymanie sieci pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ofiarom przestępstw, np. przemocy, świadkom przestępstw, którzy niosą to brzemię przez swoje życie, osobom, które opuszczają zakłady karne, by mogły stanąć na nogi i by mogły wrócić do społeczeństwa jako równoprawni członkowie".

- Jest też cel kolejny, wprowadzony przez nowelizację w 2017 r., budzący najwięcej kontrowersji: przeciwdziałanie przestępczości. To jest worek, do którego wrzucano bardzo różne wydatki w ostatnich latach. Niech tylko zacytuję z raportu NIK-u: finansowanie edukacji menedżerskiej lokalnych grup działaczy, promowanie kwestii światopoglądowych, działalność edukacyjna w obszarze problemów okresu dojrzewania. To z tego programu finansowano koła gospodyń wiejskich w roku wyborczym - wskazywała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

- W 2017 r. wprowadzono szczególny tryb, który zakłada dotacje poza programem, poza naborem. Kryteria zastosowania tego trybu są mgliste, mówią o uzasadnionych przypadkach, a decyzja należy wyłącznie do ministra sprawiedliwości. W latach 2017–2023 w tym trybie przyznano ponad 285 mln zł. Umowy zawarte w tym trybie, obecnie w realizacji, opiewają na ponad 48 mln zł. Także w tym trybie dotacje na ponad 17 mln zł przyznano Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czyli jednostce podległej ministrowi sprawiedliwości - mówiła wiceszefowa resortu.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wskazywała m.in., że "część środków przeznaczana była na cele, które według prawa nie mogą być finansowane z tego funduszu celowego, np. na obronę fundamentalnych wartości czy działanie na rzecz wolności religii". - Włos się jeży na głowie, kiedy przyglądamy się również wydatkom na promocję. W zeszłym roku: 20 mln zł plus zakup czasu antenowego - mówiła.