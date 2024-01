Mastalerek reaguje na słowa Tuska ws. przedterminowych wyborów. "Partyjne gierki"

- Nie sądzę, żeby prezydent zdecydował się na taki ruch [skierowanie ustawy budżetowej do TK - red.], bo to byłby ruch irracjonalny. Po pierwsze, bardzo szkodliwy z punktu widzenia interesów ludzi. Wiem, że to druga i ostatnia kadencja pana prezydenta i być może nie przejmuje się opinią publiczną, ale nie wygląda mi na człowieka, który chciałby, tak na żywca, dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki. Pomijam fakt, że nie ma żadnej podstawy, żadnego powodu, dla którego miałby skierować budżet do Trybunału Konstytucyjnego - mówił we wtorek premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Zobacz wideo Krzysztof Szczucki o przyspieszonych wyborach: Będzie musiał na to odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny

- Mogę to powiedzieć na razie we własnym imieniu: gdyby w jakiś sposób prezydent Andrzej Duda i instytucje, których wiarygodność i ważność są bardzo wątpliwe, np. Trybunał Konstytucyjny (...), z jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów - dodał szef rządu.

Mastalerek o słowach Tuska: Próbuje wmieszać prezydenta w gierki

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że "premier Donald Tusk próbuje wmieszać prezydenta w swoje partyjne gierki". - A przecież mówiliśmy wielokrotnie, że prezydent Andrzej Duda uważa, że wybory się odbyły, powstał nowy rząd, który ma sejmową większość i nie ma dziś potrzeby nowych wyborów parlamentarnych - zaznaczył.

- Jeśli premier Donald Tusk uważa, że są potrzebne wybory, bo chce na przykład wyeliminować swoich koalicjantów, to niech złoży wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Chyba że premier Tusk ma inne polecenia od szefa jego partii, Manfreda Webera? - dodał Marcin Mastalerek. Manfred Weber to szef Europejskiej Partii Ludowej.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta podkreślił również, że "przecież prezes PiS Jarosław Kaczyński poprze ten wniosek, bo mówił, że potrzebne są przyspieszone wybory".

Marcin Mastalerek nawiązał tym samym do wypowiedzi Kaczyńskiego sprzed kilku dni. Polityk mówił w rozmowie z dziennikarzami, że "prawdziwym wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory". - Inaczej tego się nie da rozwiązać. Z tym że powinien być jakiś okres przejściowy. Mamy sytuację nadzwyczajną, Konstytucja przestała praktycznie obowiązywać. W związku z tym można zastosować różne metody - stwierdził prezes PiS.