W lutym 2023 roku Patrycja Kotecka-Ziobro zrezygnowała z pracy w Link4, gdzie była dyrektorką marketingu oraz członkinią zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego, należącego do PZU - przedsiębiorstwa, którego głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Powodem jej odejścia miały być "przyczyny osobiste", w tym plany dokończenia doktoratu. Teraz jednak żona Zbigniewa Ziobry ma już nową posadę.

Żona Ziobry będzie doradzać politykom w Parlamencie Europejskim

Jak poinformował portal wPolityce.pl, Patrycja Kotecka-Ziobro rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Do frakcji tej należą zarówno politycy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jak i Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. Jej nowa posada ma polegać na doradzaniu europosłom w zakresie politycznych kampanii internetowych.

Gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Niedługo po opublikowaniu tej informacji Roman Giertych opublikował wpis, w którym stwierdził, że "Ziobro wyprowadził rodzinę poza Polskę". To pociągnęło za sobą kolejne spekulacje na temat rzeczywistej kondycji byłego ministra sprawiedliwości.

Przypomnijmy według informacji przekazywanych przez współpracowników polityka, Zbigniew Ziobro choruje na nowotwór złośliwy, w związku z czym jest poddawany "mocnemu leczeniu onkologicznemu". Nic nie wiadomo jednak na temat jego obecnego położenia. W mediach społecznościowych pojawiły się więc głosy, jakoby dotychczasowy lider Suwerennej Polski (obecnie jest nim Patryk Jaki - red.) znajdował się faktycznie poza granicami kraju, aby uciec od odpowiedzialności prawnej.

O kwestię tych wątpliwości został zapytany w programie "Express Biedrzyckiej" Jacek Ozdoba. - Pan minister ma chorobę nowotworową, jest poddany bardzo silnemu leczeniu - poinformował poseł Suwerennej Polski. - Ale przebywa na terenie Polski? - dopytywała dziennikarka. - No tego to nie będę mówił. Ja nie pytałem go gdzie, ale sądzę, że przebywa w Polsce, niewątpliwie tak - odpowiedział polityk. - Pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym (...) Wszystkie elementy zdrowia są potwierdzone odpowiednią dokumentacją, diagnozę postawiło kilku lekarzy, nie ma wątpliwości - podkreślił Jacek Ozdoba i zaznaczył, że wszyscy w partii czekają na powrót lidera do zdrowia.