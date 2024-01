Jarosław Kaczyński: Gdy znów przejmiemy władzę, będziemy dążyć do zmiany konstytucji

We wtorek (30 stycznia) odbyła się konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Na spotkaniu poświęconym Zespołowi Pracy dla Polski politycy udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez dziennikarzy. Podczas wystąpienia prezes PiS stwierdził, że konstytucja "zawiera bardzo wiele słabych punktów", a jako przykład podał "brak możliwości twardego, jednoznacznego i przecinającego te praktyki, które są w tej chwili podejmowane, działania przez prezydenta RP".

Jarosław Kaczyński o konieczności zmiany konstytucji: Zawierałaby nakaz zmiany rządu w tej sytuacji

- Gdyby coś takiego było, to te wszystkie fatalne wydarzenia, które mają miejsce, zostałyby natychmiast zatrzymane. I być może konstytucja zawierałaby też nakaz zmiany rządu w tej sytuacji czy rozwiązania parlamentu - mówił Kaczyński. Lider PiS ocenił również, że obecna konstytucja "właściwie przestaje obowiązywać", ponieważ "jest tak łamana". Zadeklarował także, że w przypadku ponownego przejęcia władzy przez jego ugrupowanie, będzie ono dążyć do zmiany konstytucji.

W dalszej części swojego wystąpienia Kaczyński tłumaczył postępowanie PiS w zakresie TK. - Zwykle większość wybierała kolejnych sędziów i my tego nie kwestionujemy. My tylko uważamy, że w roku 2015 dokonano nadużycia w postaci warunkowego wyboru pięciu sędziów, a polska konstytucja nie przewiduje warunkowego wyboru. (...) W związku z tym naszym obowiązkiem było dokonanie wyboru przez nową większość - relacjonował. W kontekście TK prezes PiS ponownie nawiązał do konieczności wprowadzenia zmian w konstytucji. - Gdyby powstała nowa konstytucja, to sądzę, że trzeba byłoby sprawę Trybunału Konstytucyjnego rozwiązać nieco inaczej niż w tej chwili - dodał.

PAP wykluczony z konferencji PiS. Kaczyński domaga się "wycofania nielegalnych przedsięwzięć"

W czasie przeznaczonym mediom poseł PiS Piotr Muller nie pozwolił na zadawane pytań przez przedstawicielkę Polskiej Agencji Prasowej, uznając jej status za "niejasny". - Ja będę odpowiadał na pytania PAP, jeżeli te wszystkie nielegalne przedsięwzięcia, które zostały wobec niej podjęte, zostaną wycofane, a później - mam nadzieję - że ich sprawcy zostaną odpowiednio ukarani. To są naprawdę bardzo ciężkie artykuły Kodeksu karnego, które powinny być zastosowane - uciął dyskusję Kaczyński.