- Nie sądzę, żeby prezydent zdecydował się na taki ruch [skierowanie ustawy budżetowej do TK - red.], bo to byłby ruch irracjonalny. Po pierwsze, bardzo szkodliwy z punktu widzenia interesów ludzi. Wiem, że to druga i ostatnia kadencja pana prezydenta i być może nie przejmuje się opinią publiczną, ale nie wygląda mi na człowieka, który chciałby, tak na żywca, dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki. Pomijam fakt, że nie ma żadnej podstawy, żadnego powodu, dla którego miałby skierować budżet do Trybunału Konstytucyjnego - mówił we wtorek premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

- Nawet jeśli skieruje budżet [do TK - red.], uzna, że ten budżet jest. Nie będzie poddawał w wątpliwość, czy ten budżet został złożony, czy nie. Na pewno nie ma mowy o pretekście do rozwiązania parlamentu poprzez wysłanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego - dodał szef rządu.

- Prezydent musiałby odmówić podpisania budżetu, uznając, że go nie dostał, albo że to, co dostał, nie jest budżetem. Bardzo karkołomne. Wydaje mi się, że pan prezydent Duda już wiele razy pokazywał, że nie ma temperamentu takiego ryzykanta czy hazardzisty. To dość spokojny człowiek w sumie. Nie sądzę, by chciał się wdawać w taką awanturę - ocenił Donald Tusk.

Ustawa budżetowa. Donald Tusk o przedterminowych wyborach

- Mogę to powiedzieć na razie we własnym imieniu: gdyby w jakiś sposób prezydent Andrzej Duda i instytucje, których wiarygodność i ważność są bardzo wątpliwe, np. Trybunał Konstytucyjny (...), z jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów. Ta władza ma ludziom pomóc, zapisaliśmy w budżecie pieniądze, czekają na nie - mówił premier.

- Każdy, kto będzie chciał zrobić jakiś zamach bez uzasadnienia na interesy tych najbardziej potrzebujących, to się zdziwi. Na pewno nie będziemy tolerowali takiego działania - podkreślał.

W budżecie na 2024 rok zagwarantowano środki na realizację postulatów nowego rządu, takich jak 30- procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla pracowników budżetówki i finansowanie in vitro. Przewidziano w nim również pieniądze na programy społeczne, jak np. Rodzina 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur. Regulacja zakłada, że dochody państwa wyniosą 682 miliardy złotych, a wydatki 866 miliardów złotych. To oznacza, że deficyt wyniesie 184 miliardów złotych. Prezydent Andrzej Duda do 1 lutego musi podpisać ustawę budżetową lub odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma możliwości zawetowania ustawy.