Biejat krytykuje Hołownię i Tuska ws. aborcji. Senatorkę Razem najwyraźniej coś ominęło

- Są rzeczy, za które na pewno można ten rząd pochwalić. Nie chcę oceniać tego rządu, bo nie minęło jeszcze wystarczająco dużo czasu. Cieszę się, że mamy ten rząd. Nasi posłowie zagłosowali za wotum zaufania. Cieszę się, że mamy takich ministrów jak minister Gawkowski, ministra Dziemianowicz-Bąk, jak minister Bodnar. Oceniam bardzo pozytywnie wiele rzeczy. Pewne rzeczy mogłyby być do poprawy, tak jest w każdym rządzie - mówiła we wtorek w Polsat News wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy Razem. Ugrupowanie formalnie nie jest częścią koalicji rządzącej, ale popiera Radę Ministrów Donalda Tuska.

Magdalena Biejat dodała, że skrytykowałaby rząd za "brak podjęcia tematu aborcji". - Temat aborcji, temat praw kobiet jest ważny nie tylko dla mnie, ale był ważny dla tysięcy osób, które poszły do wyborów. Był to temat absolutnie kluczowy dla kampanii nie tylko Lewicy, ale również Platformy Obywatelskiej. Co więcej, również Trzecia Droga mówiła o tym, że prawa kobiet są dla nich ważne - mówiła.

- A dzisiaj, kiedy w Sejmie są projekty Lewicy dotyczące poprawy sytuacji, jeśli chodzi o aborcję, kiedy mamy szansę doprowadzić do tego, by kobiety czuły się bezpiecznie, zachodząc w ciążę i miały prawo przerwać ciążę, gdy tego potrzebują, słyszymy głuchą ciszę po stronie marszałka Hołowni, który nie chce nadać biegu tym projektom i słyszmy też niepokojące głosy ze strony premiera Tuska, że teraz nie jest czas na rozmowy o aborcji. Myślę sobie, że po raz kolejny słyszymy od polityka liberalnego, że nie ma czasu na sprawy kobiet, że są ważniejsze sprawy. I to jest moje pytanie do pana premiera: kiedy będzie ten czas? - dodała wicemarszałkini Senatu.

Magdalena Biejat przekonywała również, że "Platforma Obywatelska zapowiadała swój projekt, Trzecia Droga zapowiadała swój projekt, a te projekty się nie pojawiają".

Liberalizacja prawa aborcyjnego. Dyskusja nad projektami w marcu lub kwietniu

Wbrew temu, co mówiła we wtorek w Polsat News Magdalena Biejat, przed kilkoma dniami do Sejmu wpłynął projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej, zakładający możliwość przerywania ciąży do 12. tygodnia.

Przypomnijmy, że w listopadzie Lewica zgłosiła również dwa swoje projekty. Jeden z nich także dotyczył możliwości legalnego przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia, a drugi zakładał m.in. wykreślenie z kodeksu karnego sankcji za pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży (grozi za to obecnie do 8 lat więzienia), a także dopisanie, że "nie popełnia przestępstwa, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni".

I także wbrew temu, co mówiła wicemarszałkini Senatu, w czwartek głos w sprawie tych projektów zabrał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Te dwa projekty Lewicy mają już numery druków, projekt Platformy Obywatelskiej trafi do normalnej ścieżki konsultacyjnej, tak jak projekty Lewicy - poinformował. Hołownia dodał również, że chciałby, by w marcu lub w kwietniu posłowie poświęcili na te projekty jeden dzień posiedzenia.

- Tak, żeby były w pierwszym czytaniu razem, a potem trafiły do komisji. Komisja zdecydowałaby, co z nimi zrobić, czy je uwspólniać, czy traktować oddzielnie, czy powołać komisję nadzwyczajną - wyjaśniał marszałek Sejmu. - Nie jestem zwolennikiem tego, byśmy te projekty wrzucali po kolei jeden po drugim na kolejne posiedzenia, tylko żebyśmy tę sprawę potraktowali poważnie, wiedząc, że mamy na tej sali różne zdania - dodał.

"Będziemy przekonywali do odważnego kroku naprzód"

Z kolei premier Donald Tusk nie twierdził, tak jak sugerowała Biejat, że "teraz nie jest czas na rozmowy o aborcji". Szef rządu wskazywał natomiast w ostatnich publicznych wypowiedziach, że może być problem z przegłosowaniem liberalizacji prawa aborcyjnego w związku z niechęcią niektórych konserwatywnych polityków Trzeciej Drogi.

W czwartek szef rządu zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że "w niektórych klubach poselskich posłanki i posłowie nie będą jednolicie głosować". - Tego typu deklaracje słyszeliśmy od marszałka Hołowni, czy prezesa Kosiniaka-Kamysza. Trudno mi powiedzieć, ilu posłów, posłanek z klubów Polska 2050 i PSL będzie głosowało w ten czy inny sposób. Dzisiaj wygląda na to, że tej większości nie ma - ocenił.

- Na pewno jest większość na zmianę status quo, gotowość do liberalizacji dotyczy większości w Sejmie. Dużo bardziej konserwatywni w tej kwestii są panowie Kosiniak-Kamysz i Hołownia. Czy znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie? W praktycznych działaniach rządu na pewno tak. Mówię o rekomendacjach konsultantów krajowych, być może pewnych zapisach w rozporządzeniach pani minister zdrowia - wskazywał. - Będziemy cały czas przekonywali pana marszałka i pana prezesa Kosiniaka-Kamysza do jakiegoś odważnego kroku naprzód - zapowiedział Donald Tusk.

Donald Tusk o prawie aborcyjnym: Zmiana nastawienia musi być wyraźna

O kwestiach liberalizacji prawa aborcyjnego premier mówił też 12 stycznia w wywiadzie dla TVP, TVN24 i Polsat News. Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska opowiada się za prawem do legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia.

- Czy będzie na to większość w Sejmie? Mogę wziąć także za Hołownię odpowiedzialność czy za Kosiniaka-Kamysza, ale oni nie ukrywali, że mają inny pogląd w tej sprawie i dostali te swoje 15 proc. głosów. Każdy, kto głosował na Polskie Stronnictwo Ludowe czy na Polskę 2050, nie mógł mieć wątpliwości, że w sprawie aborcji są zwolennikami tzw. kompromisu, a później referendum - wyjaśniał premier.

Szef rządu podkreślał, że, niezależnie od tych projektów, trwają prace, aby "zmieniła się radykalnie praktyka postępowania w polskich szpitalach". - Do tego będą służyły, i konkretne przepisy, i rekomendacje, oficjalne rekomendacje, że lekarze są odpowiedzialni za bezpieczeństwo kobiety. (...) Tak naprawdę powinni niepokoić się ci, którzy odmawiają pomocy w takiej sytuacji kobiecie - wyjaśniał.

- Jeśli nie będzie możliwa ustawa dotycząca legalnej aborcji, ponieważ nie zdobędziemy większości głosów, to będziemy szukali sposobów metodą rozporządzeń, decyzji administracyjnych, perswazji, pewnej polityki prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia i konsultantów krajowych, tak żeby ta zmiana nastawienia była wyraźna i możliwa od dziś - zaznaczał Donald Tusk.