Tusk kajał się na konferencji. "Nie wyciągnięto wniosków z moich doświadczeń"

Rada Ministrów we wtorek (30 stycznia) zebrała się po raz kolejny, po to, by zająć się dwoma projektami rozporządzeń ministra obrony oraz sprawami bieżącymi. Tuż po zakończonym spotkaniu odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrian Witczak: Kaczyński zniszczył pracę środowiska pacjentów odżywianych dojelitowo

Donald Tusk: Mam nadzieję, że kampania i sam wynik będą satysfakcjonujące

Donald Tusk poinformował, że "podjął decyzję o założeniu komitetu Koalicja Obywatelska i przygotowania do najbliższych wyborów samorządowych". - Mam nadzieję, że tak jak sprawnie przygotowujemy się do tych wyborów, tak kampania i sam wynik będą satysfakcjonujące - dodał. Jak zapowiedział, "cieszy się na rozmowę i spotkania z Polakami", którym podczas spotkań ma opowiadać o tym, co udało się dotychczas zrobić nowej władzy. Zadeklarował także, że w czasie kampanii wyborczej będzie "poruszał się raczej autobusem niż samolotem".

Tusk wbił szpilę Morawieckiemu? "Uważam to za grubą przesadę"

Jeden z dziennikarzy przypomniał, że były premier, Mateusz Morawiecki, w ciągu trzech ostatnich lat 34 razy latał rządowym samolotem do Krakowa lub Katowic - w dniu, gdy na Wawelu obchodzona była miesięcznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. - Czy widzi pan naruszenie standardów? - zapytał Donalda Tuska. - Kiedy zaczynałem być premierem w 2007 roku, korzystałem za często z lotów, które przysługują premierowi, głowie państwa do transportu wewnątrz kraju. Zostałem szybko sprowadzony na ziemię. Nie mam żadnych wątpliwości, ze trzeba trzymać tu zdrowy rozsądek i naturalną przyzwoitość - mówił. - Zaobserwowałem, że z moich doświadczeń nie wyciągnięto stosownych wniosków - podsumował premier.

- Pan wspomina o 34 lotach. Sam temat nie nadaje się na złośliwości, ani przepychankę. Mówię o tragedii smoleńskiej. Ale zrozumiałe dla mnie to nie jest - skomentował Donald Tusk i wskazał na "prawdziwy problem". - My mówimy dzisiaj o setkach lotów każdego roku pana premiera i pana prezydenta. Mam wrażenie, że tam zgubiono proporcje w sposób dość drastyczny - ocenił. - Aż zdębiałem, jak przeczytałem, że mój rzad, czy ja jako premier, utajnił loty. Szybko to sprawdziłem i okazuje się, że zostały utajnione przez mojego poprzednika. Rzecz ciekawa. Nie chce wnikać dlaczego. Ale na przykład loty pana prezydenta zostały utajnione mocą ustawy. Uważam to za grubą przesadę - podsumował Donald Tusk.