Tylko jeden człowiek może zdecydować o budowie albo zaoraniu CPK. Tak - Donald Tusk

Niech o gospodarczą zasadność budowania CPK spierają się ludzie w tej kwestii bardziej kompetentni - niech tylko zostaną dopuszczeni do głosu. Sam skupię się na aspekcie politycznym. To on jest bowiem - choć nie powinien - najważniejszy.

REKLAMA

Śmiało można uznać, że dominująca większość analiz (z tymi te na zlecenie rządów, w tym PO/PSL, w tym poprzedniego rządu Donalda Tuska) daje wniosek: warto zbudować CPKomunikacyjny czy też CPLotniczy. Mniejszy albo większy, z dużym komponentem kolejowym albo okrojonym, ze względu na cargo albo ruch pasażerski, ze względu na funkcję cywilną albo wojskową - ale jednak zbudować.

Tu ciekawostka: Donald Tusk jest wiernym czytelnikiem "Polityki", ale jeśli Polityka Insight w swoich analizach pisze dobrze o budowie wielkiego lotniska pod Warszawą, to jakby tego nie dostrzegał. Tu tylko jeden cytat z samego czuba rekomendacji Polityki Insight: "Budowa nowego portu lotniczego jest przedsięwzięciem ambitnym, ale koniecznym z punktu widzenia interesu nie tylko polskiej, ale i europejskiej gospodarki". Do tej czy innych analiz niech sięgają zainteresowani.

Przeczytaj także wywiad: Jak zaorać CPK? "Chcą robić tony analiz do końca kadencji"

Rząd PO+PSL+PL2050+Lewica jest jednak raczej na "nie".

Zaryzykuję tezę, choć się pewnie narażę: powodem nr 1 jest niechęć premiera Donalda Tuska. Nikt w Platformie Obywatelskiej nie stanie w kontrze ze zdaniem odmiennym. Do budowy CPK/CPL niezbędne jest wsparcie premiera, więc nikt w całej koalicji rządowej się nie pali, by ciągnąć projekt wbrew szefowi rządu. Narracja TVP (to jest pewien miernik nastroju w obozie rządzącym wokół tego projektu) polega na ostentacyjnym biciu w CPK. Narracja w TVP jest pochodną stanowiska rządu - taka jest prawda, choć piszę to z bólem.

Krytycyzm Donalda Tuska wobec CPK jest bardzo ostry.

Znamienne były powyborcze słowa Donalda Tuska z Jagodna. Pewien wrocławianin pytał o... zielony klin na południu miasta, a przyszły premier w odpowiedzi przeszedł do - jak to ujął - "problemu CPK". "Problemu". - Jednym z grzechów tej władzy [PiS] był powrót choroby centralizacyjnej: wszystko ma być duże, centralne i najlepiej imienia Jarosława Kaczyńskiego. To jest ten pomysł na rzeczywistość - stwierdził przyszły premier.

Wspomniał też o cennej rzeczy, która jest jednakowoż istotnym motywem jego sprzeciwu wobec CPK. Otóż Donald Tusk podkreślał, jak dużo wysiłku włożył jako premier, by przygotować Polskę do Euro 2012. - Wtedy budowaliśmy regionalne lotniska - podkreślał. O swojej dumie z lotnisk regionalnych Tusk mówił też w swoim expose (to cytat z expose: "służą i będą służyły w przyszłości polskie regionalne lotniska, które budowaliśmy tak intensywnie i które dzisiaj pozwalają Polkom i Polakom latać ze swojego miasta wszędzie, na cały świat").

Przetłumaczę na nasze: Tusk widzi w CPK pług do zaorania swojego dziedzictwa.

Dla jasności: chwała Tuskowi za budowę tych lotnisk. Tak samo jak chwała Tuskowi za boiska "Orlik", które rząd PO-PSL budował równolegle ze stadionami na Euro 2012 - piszę to jako wdzięczne dziecię doceniające ten świetny program. Notabene: gdy rząd PO-PSL budował lotniska regionalne, to równocześnie analizował projekt CPL, ale ten projekt wyrzucił (rękami Sławomira Nowaka) do kosza, choć analiza zamawiana przez jego poprzednika (Cezarego Grabarczyka) radziła budować - ba! nawet obiecywał on budowę tego lotniska.

Ale wróćmy do słów Donalda Tuska z Jagodna. - Tak na zdrowy rozum, jak się zastanowić, ja wolę w Sopocie wsiąść w taksówkę i w 20 minut być na lotnisku, niż pojechać na dworzec, wsiąść w pociąg i pojechać do Baranowa między Łodzią a Warszawą - mówił. Hmmm... na pierwszy rzut oka Ziemia jest płaska, ale rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana.

Determinacja Donalda Tuska, by skasować CPK, wydaje się silna, skoro przewidywał nawet, co będzie się dziać, gdy już CPK skasuje. Znów cytat: - Zobaczycie, jak oni [PiS - red.] będą mnie opluwać, jeśli ja będę miał możliwość podejmowania tutaj decyzji; jaka znowu ruszy fala hejtu, że Tusk nie chce tych wielkich, wspaniałych pomników, które mają udowodnić, że to jest potęga na wieczną chwałę - tak mówił Donald Tusk w Jagodnie.

Bądźmy szczerzy: to brzmi jak wprost zapowiedź skasowania projektu CPK. Szef rządu po prostu ten projekt wyśmiewa i drwi z niego.

Jak Koalicja Obywatelska - w praktyce premier - postrzega CPK widać po może i drobnostce, ale znamiennej. Otóż w "100konkretach" KO zapisała parę słów o CPK ("Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym") w rozdziale... "Rozliczymy rządy PiS").

To dramat projektu CPK i co do jednego akurat PO i PiS się zgadzają (choć może nie werbalnie, ale mentalnie): CPK jest PiS-owski. PiS go chce. A PO chce z niego rozliczyć PiS.

Ale proste wyrzucenie do kosza jest trudne do wytłumaczenia. W warstwie już nie tylko narracyjnej, ale już decyzyjnej nowego rządu widać - to delikatnie powiedziane - sceptycyzm wobec projektu: pełnomocnikiem ds. CPK został dr Maciej Lasek. Przy wielkim szacunku dla jego odwagi wykazanej przy badaniu katastrofy smoleńskiej i inżynierskiej wiedzy; przy szacunku i też współczuciu, bo przez lata mierzył się z zarzutami ze strony PiS i miał wątpliwy przywilej dawania odporu Antoniemu Macierewiczowi i narracji PiS o zamachowych przyczynach lotniczej katastrofy. Panie doktorze, wielki szacunek za to.

Ale dzisiejszy pełnomocnik ds. CPK od dawna mówił, że CPK to zły pomysł. Maciej Lasek od dawna szukał argumentów przeciw i alternatywy dla CPK. Jak więc bezstronnie weryfikować coś, co do czego jest się już uprzedzonym? To "zweryfikujemy" w 100konkretach" brzmi ostrożnie, czy może nawet racjonalnie, ale w rzeczywistości kryje się za nim sceptycyzm czy wprost chęć zaorania projektu.

Narracja Donalda Tuska o "problemie CPK" budzi opór z jeszcze jednego powodu. Otóż w kampanii wyborczej dzisiejszy szef rządu i faktyczny lider posługiwał się narracją wprost genialną. A brzmiała ona tak: zwyciężymy dla naszych dzieci i wnuków. Była to narracja - śmiem twierdzić - najlepsza z wówczas możliwych: tak prosta, tak emocjonalna. A przede wszystkim tak maksymalnie większościowa. Warto sięgnąć do książki "Wybór" Donalda Tuska, w której wyłożył nawet nie swoją filozofię, ale wręcz mechanikę polityki: szukać narracji większościowych. W wyborach 2023 r. ją znalazł w sposób doskonały i wydaje się, że maksymalnie wykorzystał potencjał Koalicji Obywatelskiej.

Ale z tą kampanijną narracją jest kłopot, gdy zderza się ona z realnymi działaniami już po wyborach. Bo skoro wygrywał dla "dzieci i wnuków", to dlaczego z góry - nawet przed audytem w CPK - wyśmiewać, werbalnie kasować projekt mający procentować zwłaszcza na rzecz pokolenia dzieci?

Jest w projekcie (czy jak mówi premier "problemie") CPK też aspekt polityczny dotyczący Polski 2050. Zadziwiający. Otóż - tak by z grubsza można powiedzieć - CPK ma swój horyzont zarysowany około roku 2050. Która formacja ma na sztandarze myślenie "nie o kadencji, ale o pokoleniu"? Polska 2050 Szymona Hołowni. Kłopot w tym, że w polityce Polski 2050 CPK to rzecz nieistotna, godna żartów. Na stronie think tanku Strategie 2050 po wpisaniu w wyszukiwarkę "CPK" jest w zasadzie jedna krótka analiza "CPK pod lupą - założenia" dotycząca komponentu kolejowego.

Jak to? Formacja polityczna - jak mówi dumnie jej lider Szymon Hołownia - "pokolenia ojców, a nie dziadków" nie zajmuje się największym projektem infrastrukturalnym III RP? Projektem obliczanym - jak dumnie mówi Polska 2050 - "na pokolenia"? Taka bierność jest absolutnie absurdalna w zderzeniu z deklarowanym DNA Polski 2050, w zderzeniu z retoryką jej polityków. Owszem, można być na tak albo na nie albo jeszcze lepiej zdobywać wiedzę, czy projekt się opłaca, tymczasem Polska 2050 stoi obok i się przygląda. Polska 2050 serwuje nam tłity o "snuciu gierkowsko-bizantyjskich planów budowy CPK [przez PiS]". Mało.

Liderzy PL2050 i PSL w kampanii byli bardzo sceptyczni wobec CPK. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w kampanii, że "nie będziemy finansować megalomańskich projektów jak CPK". A Szymon Hołownia, że "zawiesimy projekt CPK. Rozliczymy i wrócimy do niego, kiedy będzie się spinał kosztowo". Nie był to jednak sceptycyzm tak ugruntowany jak u Donalda Tuska.

Ten sceptycyzm, chęć zaorania CPK (nawet jeśli jest ubierana w ładne słowa o weryfikacji i rozliczeniu) jest niezrozumiały, jeśli spojrzeć na CPK jako narzędzie nie tylko logistyczne dla państwa, ale - uwaga! - PR-owe dla partii. Wiem, że bije z tego cynizm do sześcianu. Nie urodziliśmy się jednak wczoraj i o tym wiemy: sam PR to nic, ale realne działania bez PR-u to też za mało.

Wzięcie CPK na sztandary, choć zmodyfikowanego przez rząd KO+3D+Lewicę to sposób na pokazanie, że PiS jest niepotrzebne. Że "możemy - dzisiejszy obóz rządzący, który ma przed sobą pewnie dwie kadencje - zrobić to lepiej, jeśli chcemy". Ale póki co obóz rządowy nie chce.