Jak poinformował premier na konferencji prasowej, we wtorek 30 stycznia podpisał dokument, na mocy którego rząd wycofa wniosek, który został złożony jeszcze przez Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tzw. konwencję stambulską, a dokładniej "Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej".

Konwencja stambulska. Tusk: Wycofujemy wniosek złożony przez Morawieckiego

- Premier Morawiecki składał wniosek do TK z założeniem, że konwencja stambulska jest niezgodna z konstytucją. Wycofanie tego wniosku przeze mnie jako premiera rządu oznacza - mam nadzieję, że definitywnie - tę niepotrzebną kłótnię wokół oczywistej konwencji, którą uzgadnialiśmy lata temu - oświadczył Donald Tusk. - Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą to jest coś, co nigdy nie powinno być przedmiotem kłótni politycznej - dodał.

Tusk ogłosił także, obniżenie podatku VAT dla branży kosmetycznej. - Ludzie mieli poczucie nieuzasadnionej krzywdy, bo byli obarczeni podatkiem VAT-u wyższym niż na przykład dość podobna branża - fryzjerska. Temat jest poważny. Dotyczy około 30 tysięcy firm. Blisko 100 tysięcy ludzi znajduje tam pracę - powiedział szef rządu. Decyzja ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku.

- Nie sądziłem, że pan prezes Kaczyński mnie jeszcze czymś w życiu zaskoczy, ale nawet jemu udało się wprawić mnie w zdumienie treścią i sposobem wyrażania opinii na temat politycznej konkurencji, politycznego premiera - mówił także Tusk, odwołując się do słów Kaczyńskiego, który porównał go do Adolfa Hitlera. - W dniach, kiedy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Holokaustu, kiedy cały świat wspominał zbrodnie Hitlera i nazizmu, w tym czasie prezes Kaczyński uznaje za stosowne porównać mnie do Hitlera - mówił.