Wybory samorządowe. Co z sojuszem Lewicy i KO? Biedroń: Tusk jakoś nas nie zadusił, teraz też nie zadusi

Jak donosi Interia, Nowa Lewica podejmie decyzję na posiedzeniu Zarządu Krajowego i Rady Krajowej Nowej Lewicy, które odbędzie się w sobotę 3 lutego. Współprzewodniczący partii Robert Biedroń mówi jasno: - Jeśli nie będzie konkretów do soboty, to zdecydujemy o samodzielnym starcie. Jeśli będą, wystartujemy w koalicji z Koalicją Obywatelską.

Lewica zdecyduje o samodzielnym starcie w wyborach samorządowych?

Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy powiedziała z kolei w rozmowie z portalem, że "na razie donikąd to nie zmierza". - Nie mamy odpowiedzi od Koalicji Obywatelskiej, a w szczególności od Platformy Obywatelskiej - powiedziała polityczka. Jak przekazała, deklaracji spodziewali się w poniedziałek 29 stycznia, ponieważ tak zapowiadał Donald Tusk. Jednak żadna nie padła. Sojusz tych dwóch ugrupowań zakłada utworzenie koalicyjnego komitetu wyborczego na szczeblu ogólnokrajowym.

- Dziwnym jest, jeśli razem bierzemy odpowiedzialność za cały kraj, ale nie chcemy jej wziąć za samorządy czy europarlament. Pójście w innej konfiguracji niż wspólnie wysyła wyborcom sprzeczne sygnały i jest dla nich niezrozumiałe - powiedział Interii Robert Biedroń. I dodał: - Tyle razy próbowano nas już udusić i jakoś nikt nas nie udusił. Jak wchodziliśmy do rządu, to też słyszeliśmy, że to samobójstwo, że Tusk nas zadusi. Mamy wicepremiera, czworo ministrów i wielu wiceministrów, a Tusk jakoś nas nie zadusił. Teraz też nie zadusi.

Tusk: Złożyliśmy wniosek o rejestrację komitetu Koalicja Obywatelska

Portal zapytał o sprawę Tomasza Siemoniaka z Platformy Obywatelskiej. - Nie mam wiedzy, dlaczego nie było odpowiedzi dzisiaj [w poniedziałek - red.]. Dzień się zresztą jeszcze nie skończył - odpowiedział wówczas poseł. - Liderzy Nowej Lewicy na pewno wiedzą, z kim się kontaktować w tej sprawie - dodał.

Tymczasem Donald Tusk ogłosił we wtorek 30 stycznia, że złożono wniosek o rejestrację komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska w wyborach samorządowych. - Mam nadzieję, że kampania i sam wynik będzie też satysfakcjonujący - zadeklarował Tusk. Jak stwierdził, ciężka ich "bardzo ciężka harówa, żeby odbudować rangę samorządu".

Jeśli chodzi o Polskę 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, partie zdecydowały, że utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, powiatów oraz gmin.

Wybory samorządowe 2024. Jest ważny dokument premiera Donalda Tuska

Jak informowaliśmy, tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Z kolei druga tura zostanie przeprowadzona 21 kwietnia.

Datę wyborów samorządowych ostatecznie potwierdziło rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw w poniedziałek 29 stycznia. Następnego dnia weszło ono w życie, co oznacza, że możemy już oficjalnie mówić o rozpoczęciu kampanii wyborczej.

Do rozporządzenia dołączono kalendarz wyborczy, który reguluje, w jakich terminach powinny zakończyć się poszczególne czynności związane z przygotowaniem do głosowania. Zgodnie z nim do 12 lutego należy zawiadomić PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Natomiast 4 marca o godz. 16:00 skończy się czas na zgłoszenie terytorialnym komisjom wyborczym kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic Warszawy. Do 14 marca do godz. 16:00 jest z kolei czas, aby zgłosić kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Więcej szczegółów w artykule poniżej: