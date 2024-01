W opublikowanym we wtorek 30 stycznia oświadczeniu możemy przeczytać, że "rzecznik dyscyplinarny Andrzej Janecki rozpozna sprawę w zakresie podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez prokuratora Michała Ostrowskiego w okresie od 13 stycznia 2024 roku do 29 stycznia 2024 roku, polegających m.in. na publicznym kwestionowaniu kompetencji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powierzenie funkcji p.o. prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi".

Ministerstwo sprawiedliwości: Adam Bodnar powołał rzecznika dyscyplinarnego

Jak dodano, innym możliwym przewinieniem jest również "publiczne kwestionowanie kompetencji" Adama Bodnara jako naczelnego organu prokuratury.

Resort tłumaczy, że podstawą prawną powołania tzw. rzecznika dyscyplinarnego "ad hoc" jest art. 153a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o Prokuraturze, który daje prawo ministrowi sprawiedliwości do powołania takiego rzecznika do "prowadzenia określonej sprawy dotyczącej prokuratora".

Powołanie rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie. Powołanie rzecznika jest równoznaczne z żądaniem podjęcia postępowania wyjaśniającego albo postępowania dyscyplinarnego

- głosi wtorkowy komunikat resortu sprawiedliwości.

Prokurator Andrzej Janecki. Kim jest?

Jak czytamy, prokurator Andrzej Janecki Lech Kaczyński powołał go na stanowisko Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Następnie w latach 2005-2007 pracował w Prokuraturze Krajowej. W 2007 roku objął funkcję Prokuratora Okręgowego w Warszawie, a po utworzeniu Prokuratury Generalnej został delegowany do tej jednostki.

W 2012 roku prokurator generalny powołał go na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej, gdzie pracował do 2016 roku. Następnie został zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. W styczniu 2024 roku Adam Bodnar powołał go na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej.

Ostre starcie między Bodnarem a prokuratorami. "Powiedzieli, że będą ostro walczyć"

Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek już w pierwszej połowie stycznia informował, że w siedzibie Prokuratury Krajowej doszło do ostrego starcia między prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem a dwoma spośród najważniejszych prokuratorów z tej prokuratury - Robertem Hernandem i Michałem Ostrowskim.

