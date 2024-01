Nowy monarcha w pierwszą podróż wybiera się do Polski. Ma spotkać się Andrzejem Dudą

Fryderyk X w połowie stycznia objął duński tron po tym, jak jego matka abdykowała. Królowa Małgorzata II była najdłużej urzędującą głową państwa w Europie. Swoją decyzję przekazała w przemówieniu noworocznym. Teraz nowy monarcha - zgodnie z tradycją - razem z małżonką wyruszy w podróż po sąsiednich krajach. Pierwszym punktem będzie Polska, gdzie odwiedzi Warszawę i Szczecin.

Duński monarcha z wizytą w Polsce. Spotka się z Andrzejem Dudą

Fryderyk X podróż rozpocznie od stolicy. - Wizyta przede wszystkim będzie miała charakter gospodarczy, głównymi poruszanymi zagadnieniami będą bezpieczeństwo, energetyka, klimat, żywność, rolnictwo. Król przybywa do Polski z dużą misją biznesową - przekazał PAP Mieszko Pawlak, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jednym z ważnych punktów wizyty będzie podpisanie porozumienia dotyczącego efektywności energetycznej. Król będzie przewodniczył delegacji 38 duńskich firm, które specjalizują się właśnie w tym temacie.

Na stronie Kancelarii Prezydenta i duńskiego dworu opublikowano już program wizyty. Pierwszego dnia Fryderyk X spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. W Pałacu Prezydenckim zaplanowano szereg uroczystości. Po południu król odwiedzi Grób Nieznanego Żołnierza. W planach jest też spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Następnie monarcha weźmie udział w dyskusji na temat efektywności energetycznej.

Król Fryderyk X odwiedzi warszawski ratusz. Ostatni dzień spędzi w Szczecinie

W czwartek (1 lutego) król Danii spotka się z zastępcą prezydenta Warszawy Michałem Olszewskim. Razem z nim i duńskim ministrem spraw zagranicznych i ministrem klimatu weźmie udział w panelu dyskusyjnym o redukcji emisji CO2 w dużych miastach.

Po południu monarcha poleci do Szczecina, gdzie powita go wojewoda zachodniopomorski. Następnego dnia weźmie udział w otwarciu zakładu produkcyjnego Vestas, który będzie produkował łopaty do morskich turbin wiatrowych. Spotka się także z prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem i marszałkiem Olgierdem Geblewiczem. Na koniec Fryderyk X odwiedzi Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni NATO.