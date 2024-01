Prezydent Andrzej Duda wręczył we wtorek 30 stycznia ministrom nominacje do Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość miała odbyć się w zeszłym tygodniu, ale Kancelaria Prezydenta poinformowała, że członkowie rządu Donalda Tuska "w ostatniej chwili" odwołali swój udział w uroczystości powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego.

Powołanie Rady Dialogu Społecznego. Nie wszyscy ministrowie przybyli do Pałacu Prezydenckiego

Andrzej Duda powołał przedstawicieli obecnego rządu do Rady Dialogu Społecznego. Weszło do niej 15 ministrów i wiceministrów, w tym przedstawiciele resortu pracy i rodziny, finansów, edukacji i nauki. Prezydent przypomniał, że Radę powołano z inicjatywy "Solidarności" po upadku Komisji Trójstronnej, ale przy przychylności ówczesnej koalicji PO-PSL. Podkreślił, że dialog znów stał się ważny i trwał nieprzerwanie przez ostatnich osiem lat.

Prezydent, zwracając się do nowych przedstawicieli RDS, zaznaczył, że cieszy się, iż osoby zasiadające w Radzie będą mogły podjąć dyskusję o najważniejszych sprawach dla Polski dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki, a także dalszego rozwoju. Jak zapewnił, ten dialog w sprawach społecznych, rozwojowych, a także w kwestii poziomu życia Polaków ma "absolutnie fundamentalne znaczenie dla spokojnego i stabilnego rozwoju".

"Fakt" zwrócił uwagę, że nie wszyscy ministrowie pojawili się w Pałacu Prezydenckim. Na uroczystość nie przybyli: minister aktywów państwowych Borys Budka, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ministerka funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz ministerka klimatu i środowiska Paulina Hening-Kloska. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii na górze strony.

Rada Dialogu Społecznego to instytucja trójstronnego dialogu i współpracy między stroną pracowników, stroną pracodawców oraz stroną rządową, funkcjonująca na poziomie centralnym. Rada została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę 22 października 2015 roku.

Poprzednia uroczystość odwołana. Ministrów nie było, bo obradował Sejm. "Prezydent bawi się z nami w grę, a my chcemy pracować"

Jak informowaliśmy, w ubiegły czwartek Kancelaria Prezydenta przekazała, że ministrowie nie przybyli na uroczystość ich powołania w skład Rady Dialogu Społecznego. "Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność. W związku z tym dzisiejsza uroczystość się nie odbędzie" - przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. "Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS" - dodano.

Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera, tłumaczył nieobecność ministrów ich obowiązkami w Sejmie. Dodał przy tym, że to prezydent początkowo zwlekał z wydaniem aktów nominacji. Z kolei ministerka ds. równości Katarzyna Kotula przekazała w rozmowie z Gazeta.pl, że spotkanie zostało odwołane ze względu na prace sejmowe. - Prezydent bawi się z nami w jakąś grę i gra z nami w ping-ponga, a my nie chcemy grać, my chcemy pracować, my chcemy, aby Rada Dialogu Społecznego pracowała - zaznaczyła.