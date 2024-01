"Jego akcje wystrzeliły w kosmos". W sercu PiS wyrasta nowa nadzieja Kaczyńskiego

- Jego akcje wystrzeliły w kosmos, bo on już teraz ma wielkie sukcesy - słyszymy z Nowogrodzkiej o Piotrze Milowańskim.

Dlatego też teraz Piotr Milowański jest obok posła prof. Przemysława Czarnka wymieniany na Nowogrodzkiej jako kandydat na szefa sztabu wyborczego w wyborach samorządowych (te odbędą się w kwietniu) i europejskich (w czerwcu). Kandydatów jest zatem dwóch.

Milowański organizował marsz 11 stycznia w Warszawie (na fali emocji po zatrzymaniu przez Policję 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz osadzeniu ich za kratami). Okazało się, że ten przerósł najśmielsze oczekiwania w partii - zamiast kilkunastu tysięcy, których się spodziewano, przyszło realnie ponad 100 tys., a w swoich przekazach PiS mogło mówić nawet o 300 tys. Była to największa demonstracja organizowana przez PiS - w mrozie i czasie, gdy PiS zostało strącone do opozycji. - Od początku istnienia PiS nie udała nam się taka demonstracja - słyszymy.

Piotr Milowański nie jest szerzej znany, ale to człowiek z samego serca PiS. Ma 36 lat, a do 2018 r. był warszawskim radnym. Był zastępcą sekretarza generalnego Krzysztofa Sobolewskiego, a gdy ten podał się do - wymuszonej - dymisji po porażce w wyborach, zajął jego miejsce. Co ciekawe, Kaczyński szybko ogłosił publicznie, że chce, aby to Milowański został nowym sekretarzem generalnym - już wtedy wiązał z nim duże nadzieje.

Milowański organizuje też spotkania polityków PiS w terenie - pod hasłem "Bądźmy razem". - Zastanawialiśmy się, co zrobić, by iść za ciosem - słyszymy. Ciosem był marsz z 11 stycznia. Liderzy PiS ruszyli więc w objazd Polski - począwszy od miast wojewódzkich, potem byłych wojewódzkich, a następnie powiatowych. - Emocje i frekwencja na tych spotkaniach są większe niż w kampanii - dodaje poseł PiS. Patrząc na obrazki z tych spotkań - faktycznie tak jest. Prezes Jarosław Kaczyński też jest na nich żwawszy niż w Sejmie.

Inny nasz rozmówca, poseł PiS: - Z jego formą było gorzej, był ospały.

A teraz? - To napięcie mu bardzo służy - odpowiada, ciesząc się.

Można by dodać, że służy mu, ale w terenie, bo w Sejmie jest dokładnie odwrotnie. Bo jest tak, że od utraty władzy Jarosław Kaczyński w Sejmie jest zagubiony i daje się łatwo prowokować. Z naszych rozmów z politykami PiS wynika, że dużym kłopotem dla partii są sprowokowane przez obóz rządzący i wyduszone przez dziennikarzy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Wypowiedzi nieprzygotowane bądź rzucone pod wpływem emocji. A to o "niemieckim agencie", jak określił w Sejmie premiera Donalda Tuska, a to o przyspieszonych wyborach rzucone na korytarzu.

PiS i osobiście Jarosław Kaczyński w Sejmie - używając sportowej analogii - grają mecze na wyjeździe. A u siebie są na warszawskiej ulicy i w terenie, gdzie muszą dojechać po kilkaset kilometrów.

- W Sejmie Donald Tusk perfekcyjnie prowokuje Jarosława Kaczyńskiego - mówi polityk PiS. Każdy, kto ma oczy i uszy, dostrzega, że premier Donald Tusk wyprowadził prezesa PiS z równowagi na starcie Sejmu aktualnej kadencji. Premier wówczas zwrócił się do Kaczyńskiego słowami "Twój brat...", mając na myśli prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i de facto zarzucił prezesowi PiS, że sprzeniewierzył się zmarłemu bratu, gdy czynił Jacka Kurskiego prezesem TVP.

A na minionym posiedzeniu prezes PiS rzucił - idąc korytarzem sejmowym w wianuszku dziennikarzy - że po okresie i rządzie przejściowym, potrzebne będą wybory. Przedterminowe wybory. Ale było to rzucone tak zdawkowo i bez wyjaśniania, że zdziwiło szeregi PiS - inni politycy PiS byli tym kompletnie zaskoczeni i nie wiedzieli, o co prezesowi chodzi. Potem na Nowogrodzkiej prezes tłumaczył się z tych słów, odpowiadając na pytanie TV Republika: - Ja mówiłem tylko o tym, w jaki sposób z tej obecnej, bardzo niedobrej sytuacji można wybrnąć. A co do planów, to należałoby je omawiać w innym gronie (...).