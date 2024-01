Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powalczą w wyborach do europarlamentu? Zarobiliby fortunę

W czerwcu 2024 roku Polacy zagłosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chociaż do publikacji list i kandydatów zostało jeszcze sporo czasu, to już pojawiają się pierwsze doniesienia. Wśród osób typowanych do startu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wymienia się, chociażby Julię Przyłębską czy Daniela Obajtka. Media wskazują także, że partia mogłaby wystawić również Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na listach PiS Kamiński i Wąsik?

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali co prawda skazani prawomocnym wyrokiem w grudniu ubiegłego roku, ale zaledwie miesiąc później Andrzej Duda ponownie ich ułaskawił. Prezydent zastosował prawo łaski poprzez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań. Oznacza to, że politycy mogą wystartować w najbliższych wyborach. "W przypadku zastosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski, obejmującego również zatarcie skazania, osoby nim objęte odzyskują bierne prawo wyborcze, czyli prawo kandydowania w wyborach" - podkreśliło Krajowe Biuro Wyborcze w rozmowie z Gazetą.pl.

Jak przekazał na X Mariusz Gierszewski z Radia Zet, Maciej Wąsik w eurowyborach mógłby kandydować jako "jedynka" w województwie mazowieckim. Pierwsze miejsce na liście miałby otrzymać także Mariusz Kamiński w województwie lubelskim. - Dla naszych wyborców są dzisiaj bohaterami, trzeba to wykorzystać. Trudno też przypuszczać by szczęśliwie zakończyła się ich walka o mandaty w Sejmie i ten problem też zostanie rozwiązany, kiedy uzyskają inne mandaty, te unijne - przekazał jeden z przedstawicieli PiS w "Super Expressie". Jednak na ten moment nikt oficjalnie nie potwierdził, że to właśnie ci politycy powalczą o mandaty w Parlamencie Europejskim.

Gdyby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jednak zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, mogliby liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenia niż w polskim Sejmie. Przypomnijmy, że to źródło dochodu utracili razem z mandatami, gdy zostali skazani. Tymczasem europosłowie otrzymują miesięcznie 9808,67 euro (ok. 35 tys. złotych). Do tego dochodzą także zwrot kosztów związanych z pełnieniem obowiązków służbowych tj. za prowadzenie biura poselskiego, rachunki telefoniczne, zakup sprzętu czy podróży. Dla porównania polski poseł otrzymuje 9892,30 zł brutto uposażenia oraz 2473,08 zł brutto diety.

Bogate listy PiS na wybory do Parlamentu Europejskiego

Nie tylko Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą potencjalnie pojawić się na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Media podają, że o mandat miałby powalczyć także Daniel Obajtek (w województwie podkarpackim). Choć nadal jest on prezesem Orlenu, to wiele wskazuje na to, że to wkrótce się zmieni. 6 lutego odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Jeśli rząd doda do porządku obrad zmiany w składzie rady nadzorczej, umożliwi to odwołanie Obajtka z funkcji prezesa Orlenu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego miałby zmierzyć się także Jacek Kurski, który został niedawno odwołany z Banku Światowego przez nowego ministra finansów - wynika z nieoficjalnych informacji "Super Expressu". Natomiast Wirtualna Polska podała, że kandydatką Prawa i Sprawiedliwości miałaby być także prezeska Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. - Ona chce działać w polityce. Jej mąż również. I pewnie ma na to szansę - stwierdził w rozmowie z serwisem jeden z polityków partii.