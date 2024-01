Były szef CBA ujawnił szczegóły afery gruntowej. "GW": Pogrążył Kamińskiego i Wąsika

Kilka dni temu na youtubowym kanale Anity Gargas ukazał się wywiad z Ernestem Bejdą, byłym szefem CBA i bliskim współpracownikiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednym z tematów rozmowy była tzw. afera gruntowa.

Były szef CBA zdradził kulisy afery gruntowej. "Chodzi po mieście i składa propozycję"

Ernest Bejda opowiedział, że w 2006 roku CBA dotarła do informacji, że Andrzej K., wiceprezes spółki telekomunikacyjnej "Dialog" (wówczas należącej do KGHM), "chodzi po mieście i składa propozycje korupcyjne, że jest w stanie odrolnić każdy grunt", powołując się na dojścia do Andrzeja Leppera. - Przy czym musi to być duży grunt, bo - jak mówi informacja - Andrzej Lepper bez dużej bańki nie przystępuje do sprawy - stwierdził były szef CBA.

Jak dodał, ustalono, że Andrzej K. miał kontakty z Piotrem Rybą, byłym dziennikarzem, a później m.in. pracownikiem "Dialogu". Ryba z kolei miał kontakty z kierownictwem Samoobrony, w tym z Andrzejem Lepperem. - My mieliśmy stan sprawy. Dowody na pierwszego człowieka [Andrzej K. - red.], poszlaki na jego kolegę [Piotr Ryba - red.] i informacje, że ten drugi kontaktuje się z politykami Samoobrony - powiedział w wywiadzie Ernest Bejda. - Ocena sytuacji przez biuro jest następująca: co dalej można zrobić, żeby rozpoznać zasięg kontaktów tych ludzi? Żeby można było w sposób zupełny, w procesie wykrywczym, który rozpoczęliśmy, ustalić, kto jeszcze jest wspólnikiem, czy rzeczywiście są wspólnicy, kto nimi jest i w rezultacie, jak się ewentualnie będą dzielić się korzyściami. Dlatego też biuro podjęło decyzję, aby przeprowadzić operację kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej - podkreślił.

Prokurator: Nie można uruchamiać operacji specjalnej, żeby ustalić, czy ewentualnie w przyszłości ktoś weźmie łapówkę

W rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą" prokurator Mariusz Krasoń ze stowarzyszenia Lex Super Omnia podkreślił, że tak robić nie wolno. - Nie można uruchamiać operacji specjalnej, żeby ustalić, czy ewentualnie w przyszłości ktoś weźmie łapówkę. Jeśli jest ktoś, kto się powołuje na wpływy, to policja czy służba nie może wykreować takiej sytuacji, żeby dać łapówkę temu, kto się powołuje, i sprawdzać, czy ten drugi weźmie - wyjaśnił.

- Zgodnie z ustawą o CBA operację "kontrolowanego wręczenia łapówki" można wszcząć do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów. Zatem dopiero wtedy, kiedy jest uprzednia i wiarygodna informacja o popełnionym przestępstwie. Czyli informacja, którą służba już potwierdziła i zweryfikowała jako wiarygodną - zauważył rozmówca "GW".

"Gazeta Wyborcza" przypomina też uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego Warszawa - Śródmieście z 2015 roku. "By zastosować kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej, funkcjonariusze CBA winni zweryfikować podejrzenie korupcji, tak by albo stało się ono wiarygodną informacją o przestępstwie, albo wykluczało taką informację" - stwierdził sąd.

Ale - z relacji Bejdy u Gargas - nie wynika najważniejsze. Czyli czy CBA miało jakikolwiek dowód, że szef resortu, szef Samoobrony i wicepremier chce wziąć łapówkę. Przeciwnie - Bejda to przyznaje, że do samego końca akcji, spalonej rzekomo przeciekiem, nie było dla CBA jasne, kto i czy w ogóle ktoś weźmie łapówkę. Co więcej, sam Bejda tłumaczy, że dokumenty sprawy działki na Mazurach oglądały różne osoby z Samoobrony

- podkreśliła "GW".

Ernest Bejda w rozmowie z dziennikarką mówił dokładnie tak: "To miało polegać na tym, że kwota będzie wręczona jednemu z tych biznesmenów. On był w kontakcie z drugim, wiedzieliśmy, że się będą dzielić, bo już byli umówieni. Następnie te pieniądze miały być wiezione... I tu jest pytanie, do kogo? Zgodnie z ich deklaracjami do Andrzeja Leppera więc byliśmy przygotowani na to, żeby prześledzić drogę tych wręczonych pieniędzy". Były szef CBA stwierdził też, że nikt Leppera nie "wodził na pokuszenie", a jedynie "obserwowano zasięg przestępczego procederu".

Jak dodał, o wszystkim został poinformowany ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Kaczmarek. - Należało wziąć pod uwagę fakt, że pieniądze mogą trafić bezpośrednio do Andrzeja Lepper. On miał ochronę Biura Ochrony Rządu. Więc z tego powodu minister sprawiedliwości, wówczas Zbigniew Ziobro, przekazał informacje Januszowi Kaczmarkowi, że jest taka sytuacja, że jest taka sprawa, że może dojść do sytuacji, kiedy funkcjonariusze CBA będą chcieli, jeżeli pieniądze trafią do Andrzeja Leppera, zatrzymać go bądź też któregoś z polityków Samoobrony, jeśli takie fakty będą miały miejsce - relacjonował Ernest Bejda.

