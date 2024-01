Z badania przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że wciąż na najwyższe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 28,3 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 28,2 proc. ankietowanych, sympatyzuje z Koalicją Obywatelską. To wzrost o 0,7 pkt proc.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące zachowanie Morawieckiego. Przeklął na spotkaniu. "J***ć PiS"

Ostatnie miejsce na partyjnym podium zajmuje Trzecia Droga z wynikiem 18,9 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania: Lewica, na którą głosować chce 9,6 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt proc.), oraz Konfederacja z rezultatem 7,6 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.).

1 proc. respondentów popiera inną partię, a 6,4 proc. nie wie, na kogo chciałoby oddać głos.

"Rządzący mają potężną legitymację społeczną"

- Ten sondaż pokazuje, że jedną z najciekawszych osi walki o wyborców będzie starcie Trzeciej Drogi z PiS. Trzecia Droga zbiera beneficjentów wyniku wyborczego, ale też aktywności publicznej Szymona Hołowni - powiedział Wirtualnej Polsce prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk. Jak dodał, badanie wykazało, że negatywnie oceniane przez PiS działania Adama Bodnara czy Bartłomieja Sienkiewicza nie wywołały burzy wśród elektoratu koalicji rządzącej. - To najdobitniej pokazuje, że rządzący mają potężną legitymację społeczną w skali makro, bo partie tworzące koalicję nadal miałyby większość, jak i wewnątrz własnego elektoratu, który - zwłaszcza w PO i Lewicy - jest bardzo mocno nastawiony na rozliczenia poprzedniej władzy - podkreślił politolog w rozmowie z WP.

- Jeśli Platforma w wyborach zawrze koalicję z Lewicą, to będziemy mieli zwycięzcę wyborów do sejmików. Warto zwrócić uwagę, że byłyby to pierwsze takie wybory od 2014 roku, w których PiS nie byłby na pierwszym miejscu - zaznaczył prof. Chwedoruk. - PiS może w sposób trwały przesunąć się do roli "formacji numer 2", bez względu na to, jak trwały będzie mariaż PO z Lewicą, czy będzie to sojusz wykraczający poza koalicję rządzącą - dodał.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 26-28 stycznia metodą mieszaną CATI i CAWI na grupie 1000 osób.

***