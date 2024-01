Ministrowie już w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda wręczył im nominacje do Rady Dialogu Społecznego

- Cieszę się, że Rada zyskuje nowy impuls do pracy. Cieszę się, że będziecie mogli państwo zasiąść do dyskusji o najważniejszych sprawach dla naszego społeczeństwa, gospodarki i rozwoju Polski - powiedział Andrzej Duda. - Dialog ma fundamentalne znaczenie dla spokojnego i stabilnego rozwoju - dodał prezydent. Po krótkim przemówieniu głowy państwa zakończyła się część oficjalna uroczystości.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) to - jak czytamy na oficjalnej stronie gov.pl - najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. "Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym" - wskazano.

KPRP: Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu

W czwartek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że członkowie rządu Donalda Tuska "w ostatniej chwili" odwołali swój udział w uroczystości powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego i nie pojawią się w Pałacu Prezydenckim.

"Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność. W związku z tym dzisiejsza uroczystość się nie odbędzie" - przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. "Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS. Uroczystość taka to wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 r. O to, by mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności" - dodała KPRP.

Katarzyna Kotula: Prezydent bawi się z nami w grę, a my chcemy pracować

Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera, tłumaczył nieobecność ministrów ich obowiązkami w Sejmie. Dodał przy tym, że to prezydent początkowo zwlekał z wydaniem aktów nominacji. - Wnioski o powołanie członków Rady Dialogu Społecznego wysłaliśmy panu prezydentowi już 5 stycznia, a więc trzy tygodnie temu. Pan prezydent długo zwlekał z podpisaniem nominacji. W pewnym momencie wyznaczył datę uroczystości ich wręczenia na dzień posiedzenia Sejmu, co stanowi pewien problem, bo ministrowie mają również swoje obowiązki poselskie - wyjaśniał polityk.

Z kolei ministerka ds. równości Katarzyna Kotula przekazała w rozmowie z Gazeta.pl w poniedziałek, że spotkanie zostało odwołane ze względu na prace sejmowe. - Prezydent bawi się z nami w jakąś grę i gra z nami w ping-ponga, a my nie chcemy grać, my chcemy pracować, my chcemy, aby Rada Dialogu Społecznego pracowała. Byliśmy pewni, że może być tak, że zostaniemy powołani, a nie będzie nas na tej uroczystości, że po prostu rozpoczniemy już od pracy w Radzie - wskazała i zapowiedziała swój udział we wtorkowej uroczystości.