Padło nazwisko potencjalnego kandydata PiS na prezydenta Polski. "Jeśli osiągnie dobry wynik"

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło objazdy po kraju w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Prezes partii Jarosław Kaczyński odwiedził już Lublin i Kielce, gdzie mobilizował zwolenników swojego ugrupowania i apelował o zaangażowanie w kampanię wyborczą na każdym poziomie. - Przed nami jedne wybory, potem drugie. Wygrajmy pierwsze, drugie. Zobaczycie, jak ci z zębami zrobią się malutcy - mówił Kaczyński w Kielcach - "bastionie" PiS. - Musimy mieć tutaj dużo głosów, musimy zachować władzę - zapewniał. Jak przekazał Onet, objazd polityków PiS ma być kontynuowany do 7 kwietnia, czyli do dnia wyborów. "Oprócz liderów partii, do każdego powiatu w Polsce mają ruszyć wszyscy parlamentarzyści PiS, Suwerennej Polski oraz OdNowy, by przekonywać wyborców do głosowania na lokalnych kandydatów" - czytamy.

Listy wyborcze PiS. Kto wystartuje w wyborach samorządowych? Nieoficjalne doniesienia

Onet ustalił, kogo partia wystawi na swoich listach w największych miastach. PiS chce postawić na nowe twarze i byłych wojewodów. Tak więc w Warszawie w politycznym starciu z Rafałem Trzaskowskim ma zmierzyć się Tobiasz Bocheński - były wojewoda łódzki i mazowiecki. Niewykluczone także, że będzie on kandydatem PiS w wyborach prezydenckich w 2025 roku, "jeśli w wyborczym starciu z Trzaskowskim osiągnie dobry wynik i będzie prowadził wyrównaną wyborczą walkę". "Jak słyszymy w partii, dla tego młodego polityka, wybory samorządowe mają być próbą generalną i być może najważniejszym wyborczym egzaminem w jego politycznej karierze" - opisał portal.

W Krakowie z kolei ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego ma wystawić posła tej partii i byłego wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. W Lublinie ma startować były wiceminister sportu i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Choć formalnie decyzja jeszcze nie zapadła.

A co z niedawno skazanymi i ułaskawionymi Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? - Takich planów absolutnie nie ma - mówią źródła Onetu z PiS, pytane o to czy byli posłowie wystartują w wyborach samorządowych. Jednak nie jest wykluczone, że mogą oni znaleźć się na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w czerwcu.

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Druga tura zostanie przeprowadzona z kolei 21 kwietnia. Poinformował o tym premier Donald Tusk w połowie stycznia. Prezes Rady Ministrów wyraził nadzieję, że kwiecień będzie dobrym czasem dla polskich samorządów. Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej. - Będziemy mogli przystąpić do wyborów bardzo ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi - powiedział.