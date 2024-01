To nie koniec kłopotów Macieja Wąsika? Już niedługo kolejny wyrok w jego sprawie

Maciej Wąsik został pozwany przez Fundację Otwarty Dialog, która uważa, że naruszył jej dobra osobiste. Były wiceszef MSWiA zarzucał organizacji m.in. powiązania z Rosją i pranie pieniędzy, a także oskarżył przewodniczącego rady fundacji Bartosza Kramka o "publiczne wzywanie do rozlewu krwi".

Kolejna sprawa wobec Wąsika. "On tylko cytował"

W poniedziałek odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w tej sprawie. - Sąd faktycznie wysłuchał stanowiska pełnomocnika pana Wąsika, który nie pojawił się jednak osobiście. Wysłuchał też strony powodowej. Na poprzedniej rozprawie pełnomocnik pana Wąsika złożył wnioski dowodowe. Teraz jednak sąd zdecydował, że nie wnoszą one nic do sprawy i zdecydował o ich pominięciu - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Bartosz Kramek.

- Argumentacja pana Wąsika była taka, że on tylko cytował, to co mówili inni. Pełnomocnik polityka PiS podnosił także kwestię, że pan Wąsik był obrażany niejednokrotnie przeze mnie, cytował moje tweety, w których zarzucałem mu, że jest zbrodniarzem i ponosi odpowiedzialność za śmierć uchodźców na granicy z Białorusią - co po prostu jest faktem - stwierdził przewodniczący Fundacji Otwarty Dialog. - Pan Wąsik - jeśli się czuje pomówiony - to ma prawo mnie pozwać, z czego jednak nie skorzystał - dodał.

Kiedy wyrok w sprawie Wąsika? Jest data

Wyrok w sprawie ma zostać ogłoszony 23 lutego o godz. 12:00. Sąd pierwszej instancji nakazał politykowi PiS przeprosić organizację, a także zapłacić na rzecz założycielki i prezeski Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej, Bartosza Kramka i fundacji po 10 tys. złotych.

