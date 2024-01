Prezydent ponownie zaprasza ministrów. Kotula: Gra z nami w ping-ponga, a my nie chcemy grać

Wojciech Kolarski, prezydencki minister, w Radiu Plus poinformował, że Andrzej Duda wyznaczył nowy termin spotkania z dziewięcioma członkami rządu, którzy w czwartek (25 stycznia) mieli odebrać nominacje do Rady Dialogu Społecznego, ale odwołali wizytę w Pałacu Prezydenckim.

- Prezydent za pośrednictwem szefowej Kancelarii skierował zaproszenia do ministrów na wtorek na godzinę 9 - przekazał Kolarski.

Ministerka ds. równości Katarzyna Kotula przekazała w rozmowie z Gazeta.pl, że ministrowie tym razem stawią się w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczyła, że ostatnim razem spotkanie zostało odwołane ze względu na prace sejmowe. - Prezydent bawi się z nami w jakąś grę i gra z nami w ping-ponga, a my nie chcemy grać, my chcemy pracować, my chcemy, aby Rada Dialogu Społecznego pracowała. Byliśmy pewni, że może być tak, że zostaniemy powołani, a nie będzie nas na tej uroczystości, że po prostu rozpoczniemy już od pracy w Radzie. Jeżeli nie ma innej możliwości i musimy być obecni w Pałacu Prezydenckim no to jesteśmy gotowi to zrobić w czasie niesejmowym - deklarowała.

Tę informację potwierdził Gazeta.pl także Jan Grabiec. - Ministrowie wskazani do Rady Dialogu Społecznego zjawią się jutro u prezydenta - przekazał.

"Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę"

Kancelaria Prezydenta poinformowała 25 stycznia, że członkowie rządu Donalda Tuska "w ostatniej chwili" odwołali swój udział w uroczystości powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) i nie pojawią się w Pałacu Prezydenckim.

"Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność. W związku z tym dzisiejsza uroczystość się nie odbędzie" - przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. "Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS. Uroczystość taka to wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 r. O to, by mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności" - dodała KPRP.

Jan Grabiec, Szef Kancelarii Premiera tłumaczył nieobecność ministrów ich obowiązkami w Sejmie. Dodał przy tym, że to prezydent początkowo zwlekał z wydaniem aktów nominacji. - Wnioski o powołanie członków Rady Dialogu Społecznego wysłaliśmy panu prezydentowi już 5 stycznia, a więc trzy tygodnie temu. Pan prezydent długo zwlekał z podpisaniem nominacji. W pewnym momencie wyznaczył datę uroczystości ich wręczenia na dzień posiedzenia Sejmu, co stanowi pewien problem, bo ministrowie mają również swoje obowiązki poselskie - wyjaśniał polityk.