Politycy PiS reagują na niekorzystny dla partii sondaż. "CBOS ustawia pytania"

W Gazeta.pl opisywaliśmy w poniedziałek najnowszy sondaż CBOS, z którego wynika, że PiS zanotował mocny spadek poparcia. Z badania wynika, że na Koalicję Obywatelską głos chciałoby oddać 29 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. PiS znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 24 proc. Jest to spadek o 6 pkt proc. w stosunku do grudnia.

REKLAMA

Na kolejnych miejscach znalazła się Trzecia Droga (14 proc.), Konfederacja (11 proc.) i Lewica - 9 proc. poparcia. "Fakt" poprosił polityków PiS o komentarz do poniedziałkowego sondażu.

Zobacz wideo Szokujące zachowanie Morawieckiego. Przeklął na spotkaniu. "J***ć PiS"

Politycy PiS komentują najnowszy sondaż. "Nie przywiązuję dużej wagi"

- Wynik sondażu mobilizuje do pracy. Jest on zaskakująco pozytywny dla Koalicji Obywatelskiej. Nie znam metody, jaką został wykonany, natomiast niezależnie jaka pracownia przeprowadziła sondaż, takie sondaże powinny nas mobilizować do cięższej pracy - ocenił poseł Michał Dworczyk, były szef KPRM.

Uważa jednak, że ostatnie spotkania w terenie z wyborcami PiS, dają mu poczucie, że elektorat PiS jest bardzo zmobilizowany i oburzony działaniami obecnego rządu. - Naszym zadaniem jest dotrzeć z przekazem szerzej również do wyborców centrowych i niezdecydowanych - dodał.

Europosłanka Elżbieta Rafalska stwierdziła z koeli, że "nie wierzy w taki sondaż". - Nie przywiązuję dużej wagi do sondaży, ale z całą pewnością nasz stały kontakt z wyborcami, mieszkańcami różnych regionów Polski, przyniesie określone efekty. Nie przejmowałabym się tego typu sondażami, ale tak czy owak, zakasaliśmy rękawy i ciężko pracujemy. Błędy Koalicji Obywatelskiej są kompromitujące, za chwilę będziemy to widzieli w sondażach - stwierdziła.

Polityczka nie wyklucza sytuacji, w której CBOS "ustawia tak pytania, że wychodzą sondaże korzystniej dla KO".

Wybory parlamentarne 2023. Oficjalne wyniki

W ubiegłorocznych październikowych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. poparcia. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 30,7 proc. wyborców. Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u) wybrało 14,4 proc. głosujących. Posłów do Sejmu wprowadziły również Lewica (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.). Jak to przełożyło się na mandaty? Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu 194 posłów, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Lewica - 26, a Konfederacja - 18.