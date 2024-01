Sąd zdecydował ws. przymusowego dokarmiania Kamińskiego. Obrońca twierdzi, że poseł wygrał

Sędzia Adam Czerwiński przekazał PAP, że Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie z przyczyn formalnych. W sytuacji zwolnienia skazanego z zakładu karnego, bezprzedmiotowe stało się procedowanie tej sprawy.

Zażalenie w sprawie zostało złożone 19 stycznia 2024 r. przez obrońcę Mariusza Kamińskiego, mec. Michała Zuchmantowicza, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Radomiu, który wcześniej wydał postanowienie o zastosowaniu przymusowego leczenia i karmienia.

W rozmowie z WP.pl adwokat Kamińskiego przekonywał, że "Mariusz Kamiński wygrał sprawę o zbędność przymusowego karmienia". - Nie znamy uzasadnienia, bo posiedzenie było niejawne, ale możemy się domyślać, że uchylił przez blankietowość i zbędność, bo mógł jedynie umorzyć - podkreślił.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Kaczyński mówi o torturach

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili zakłady karne 23 stycznia. Od tamtej pory politycy PiS kilkukrotnie zabrali głos, między innymi w TV Republika, gdzie zapowiedzieli, że będą walczyć dalej i mają przygotowany plan.

Tymczasem Jarosław Kaczyński wprost nazwał przymusowe dokarmianie Kamińskiego "torturami". - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia. (...) To jest tortura i powtarzam, ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - mówił Jarosław Kaczyński. Na jego wypowiedź zareagowało środowisko lekarskie i Służba Więzienna.

Okazało się, że po doniesieniach o pobycie w szpitalu i pogarszającym się stanie zdrowia Mariusza Kamińskiego odwiedził sędzia penitencjarny. W trakcie spotkania osadzony nie zgłaszał do sędziego żadnych skarg i wniosków w związku z odbywaniem kary.

