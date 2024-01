Adam Bodnar powołał nowych rzeczników dyscyplinarnych. "Wysokie standardy"

Minister Sprawiedliwości wyznaczył na stanowiska Rzeczników Dyscyplinarnych Ministra Sprawiedliwości sędziego Grzegorza Kasickiego oraz sędziego Włodzimierza Brazewicza - czytamy w komunikacie ministerstwa. Jak podkreślono, sędziowie spełniają wysokie standardy profesjonalne i etyczne.

"Sędziowie Kasicki oraz Brazewicz będą prowadzić sprawy dyscyplinarne, które zostały im wyznaczone przez Ministra Sprawiedliwości. Tym samym - zgodnie z art. 112b. § 1 ustawy Prawo o Ustroju sądów powszechnych - z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, rzecznicy prowadzący do tej pory te sprawy tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie" - podkreślono.

Ministerstwo Sprawiedliwości, powołując się na wyroki TSUE, informuje, że wprowadzony na przestrzeni ostatnich kilku lat nowy system postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom nie odpowiada standardom międzynarodowym i mógł być wykorzystywany do wpływania na treść orzeczeń, a także do "kreowania efektu mrożącego w celu uniemożliwienia sędziom implementacji prawa unijnego oraz międzynarodowego".

W komunikacie przypomniano, że wobec wielu sędziów wszczęto postępowania dyscyplinarne z powodu kwestionowania statusu prawnego sędziów powołanych z udziałem KRS w sposób nieprawidłowy ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., w tym pięcioro zostało z tego powodu bezpodstawnie zawieszonych w pełnieniu obowiązków przez Izbę Dyscyplinarną SN. To sędziowie Paweł Juszczyszyn, Maciej Ferek, Piotr Gąciarek, Maciej Rutkiewicz i Krzysztof Chmielewski.

"Wobec dwojga sędziów wszczęto postępowania dyscyplinarne z powodu wystąpienia przez nich z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE (sędzia Anna Bator-Ciesielska i sędzia Agnieszka Niklas-Bibik) co naruszyło zobowiązania traktatowe Polski" - czytamy.

Wątpliwości co do powoływania rzeczników przez Zbigniewa Ziobrę

W komunikacie ministerstwa sprawiedliwości podkreślono, że postawa wyznaczonych przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę rzeczników dyscyplinarnych "budziła wątpliwości co do poziomu ich niezależności i bezstronności". Zaznaczono, że niektóre z tych postępowań dyscyplinarnych toczyły się w sposób przewlekły, utrzymując dotkniętych nimi sędziów w stanie niepewności, co samo w sobie podważało ich poczucie niezawisłości.

"Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab oraz jego zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota, a także pełniący funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Jakub Iwaniec podpisali tzw. 'listy poparcia' kandydatów do nieprawidłowo ukształtowanej KRS, okazując poparcie dla idei upolitycznienia procedury powoływania sędziów" - stwierdzono.

18 stycznia ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że wszczęto procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba. Jednocześnie został on zawieszony w pełnieniu czynności. Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej:

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że planuje dalszy przegląd spraw dyscyplinarnych, przy wykorzystaniu instytucji rzeczników ad hoc, pod kątem weryfikacji zasadności postawionych w nich zarzutów, w tym zwłaszcza przez pryzmat standardów międzynarodowych.