Sondaż: Koalicja Obywatelska coraz mocniejsza na pozycji lidera. Duży spadek PiS

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, to głos na Koalicję Obywatelską oddałoby 29 proc. wyborców. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 24 proc. Polaków.

W porównaniu z sondażem z pierwszej połowy stycznia poparcie dla PiS obniżyło się o 5 pkt proc., zaś - zestawiając z wynikiem z grudnia - o 6 pkt. Z kolei notowania KO w odniesieniu do grudnia poprawiły się o 4 pkt proc. a w ciągu ostatnich tygodni się nie zmieniły.

Ostatnie miejsce na podium przypadło Trzeciej Drodze, na którą swój głos chce oddać 14 proc. Polaków. W porównaniu z pierwszą połową stycznia ugrupowanie to zyskało 4 pkt proc. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja WiN z poparciem 11 proc. (bez zmian), a na piątym Lewica z wynikiem 9 proc. (2 pkt proc. więcej od grudnia).

5 proc. ankietowanych oddałoby głos na inne ugrupowanie, a 9 proc. nie ma zdania w sprawie.

Wybory parlamentarne 2023. Oficjalne wyniki

W ubiegłorocznych październikowych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. poparcia. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 30,7 proc. wyborców. Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u) wybrało 14,4 proc. głosujących. Posłów do Sejmu wprowadziły również Lewica (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.). Jak to przełożyło się na mandaty? Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu 194 posłów, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 22 do 26 stycznia 2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.