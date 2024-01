Bodnar się nie zatrzymuje. Polska dołączy do Prokuratury Europejskiej. We wtorek kolejne ważne ogłoszenie

Europejska Prokurator Generalna przebywa z wizytą w Polsce. Laura Kövesi spotkała się między innymi z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodarem. Polska zdecydowała się przystąpić do Europejskiej Prokuratury jako jeden z ostatnich krajów. Należą do niej obecnie 22 unijne państwa. Europejska Prokuratura Generalna pilnuje prawidłowego wydawania unijnych funduszy. Przystąpienie Polski ma pomóc w odblokowaniu pieniędzy z KPO.

Bodnar o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej. We wtorek ważne ogłoszenie

- To jest proces ważny dla polskiej prokuratury, na swój sposób rewolucyjny. Jestem wdzięczny za dobrą wolę współpracy i dzielenie się doświadczeniami. Pani prokurator przez wiele lat walczyła z korupcją w Rumunii. Determinacja i zaangażowanie doprowadziły ją do tego miejsca - przekazał Adam Bodnar. Jak dodał, obecnie celem jest powołanie 24 prokuratorów europejskich w trzech lub czterech biurach Prokuratury Europejskiej. Minister sprawiedliwości przekazał także, że będą oni mieli swoje siedziby w różnych miastach - nie tylko w Warszawie.

Jak przekazano podczas konferencji, we wtorek ogłoszony zostanie konkurs na prokuratora europejskiego, który będzie reprezentował Polskę w strukturach unijnego organu.

- Prokurator europejski to będzie osoba, która będzie pracować w Luksemburgu. Każde państwo należące do prokuratury europejskiej ma prokuratora, który na miejscu nadzoruje pracę, która odbywa się w danym państwie członkowskim. Oprócz tego będą delegowani prokuratorzy europejscy, którzy będą mieli status prokuratorów europejskich, ale pracujący w kraju. To nie będą osoby pochodzące z innych państw członkowskich, ale to będą polscy prokuratorzy - mówił minister sprawiedliwości.

Adam Bodnar mówił, że delegowani prokuratorzy będą mieli takie same uprawnienia jak prokuratorzy krajowi.

Laura Codruta Kövesi powiedziała podczas konferencji, że dołączenie naszego kraju do prokuratury europejskiej oznacza, że Polska będzie silniejsza dzięki wspólnej walce między innymi z zorganizowaną przestępczością. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli, dlatego wspólnie będziemy działać w prokuraturze europejskiej. Nie ma państw całkowicie pozbawionych korupcji, samodzielnie nie można zwalczać korupcji, która wylewa się za granice kraju. Jest to niebezpieczna iluzja - mówiła europejska prokurator generalna.

Odwołano 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych, w tym Jerzego Ziarkiewicza

W poniedziałek 29 stycznia Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował o odwołaniu 10 prokuratorów z prokuratur regionalnych i okręgowych. Wśród zdymisjonowanych jest dotychczasowy szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie, Jerzy Ziarkiewicz. W ubiegłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" napisała, że wstrzymywał on wiele postępowań z udziałem polityków PiS, a część akt odnaleziono w garażu lubelskiej Prokuratury Regionalnej.

Odwołano także prokuratorów Agnieszkę Bortkiewicz i Mariusza Dubowskiego z kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Z kolei Łukasz Osiński został odwołany z funkcji szefa Prokuratory Okręgowej Warszawa-Praga, a Jakub Romelczyk przestał być stołecznym Prokuratorem Regionalnym. Artur Maludy został odwołany z funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, a szczecińską Prokuraturą Okręgową nie kieruje już Remigiusz Dobrowolski. Bartosz Pęcherzewski został odwołany z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, Elżbieta Pieniążek nie pełni już funkcji Prokuratora Regionalnego w Białymstoku, a Teresa Rutkowska-Szmydyńska - w Gdańsku.

Decyzja o odwołaniu dziesięciu prokuratorów regionalnych i okręgowych jest prawnie bezskuteczna - tak twierdzą zastępcy Prokuratora Generalnego. W swoim oświadczeniu napisali, że decyzja opublikowana przez ministerstwo sprawiedliwości jest nieważna. Ich zdaniem Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski i w związku z tym podejmowane przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara decyzje mające na celu usunięcie pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego są bezprawne. Podkreślono, że stanowi to obejście obowiązujących przepisów ustawy Prawo o prokuratorze.

W komunikacie przypomniano, że w obiegu prawnym funkcjonuje postanowienie zabezpieczające wydane przez Trybunał Konstytucyjny nakazujące wszystkim organom władzy publicznej "powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego uprawnień, zadań i kompetencji Prokuratora Krajowego". "Postanowienie tymczasowe TK, które wydała sędzia Krystyna Pawłowicz w sprawie Dariusza Barskiego, "jest pozbawione cech aktu stosowania prawa i nie może wywoływać skutków prawnych" - przekazał z kolei resort sprawiedliwości w stanowisku ministra. Dodał, że w związku z powyższym Adam Bodnar uznaje je jako "nieistniejące".