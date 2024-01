Podczas pierwszego posiedzenia komisji śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych ustalono, że komisja zwróci się do Prokuratora Generalnego, by ten wystąpił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie danych kancelarii w postaci elektronicznej korespondencji wysyłanej między innymi przez byłego szefa KPRM Michała Dworczyka. Teraz wiadomo już, że sam Dworczyk także stanie przed komisją.

Kolejni politycy PiS staną przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że Michał Dworczyk zostanie przesłuchany już na pierwszym lutowym posiedzeniu komisji. Przesłuchanie byłego szefa KPRM zaplanowane zostało więc w południe 5 lutego. Nieco ponad tydzień później ma zostać przesłuchana marszałkini Sejmu IX kadencji Elżbieta Witek. Jej przesłuchanie rozpocznie się 14 lutego. Tego samego dnia swoje zeznania ma złożyć także były szef PKW Wojciech Hermeliński.

Przed komisją staną dwie prokuratorki

W lutym przed komisją mają stanąć także ówcześni członkowie zarządu Poczty Polskiej, czyli były prezes Przemysław Sypniewski, który zrezygnował ze swojej funkcji w kwietniu 2020 roku oraz były wiceprezes spółki Grzegorz Kurdziel. On również swoje stanowisko piastował do 2020 roku. Obaj mężczyźni odpowiadać będą przed komisją 20 lutego.

Ostatnie lutowe posiedzenie komisji zaplanowane zostało na 28 dzień miesiąca. Przesłuchana ma zostać wówczas prokuratorka Ewa Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów w pandemii (za co prokurator krajowy wszczął wobec niej postępowanie dyscyplinarne). Jako druga zeznawać ma z kolei wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Edyta Dudzińska. To ona przejęła od Wrzosek śledztwo w sprawie organizacji wyborów i po 3 godzinach od jego wszczęcia - umorzyła je.