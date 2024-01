W poniedziałek 29 stycznia Interia poinformowała, że według nieoficjalnym ustaleń Barbara Nowak "wystartuje w wyborach samorządowych i powalczy o mandat w sejmiku małopolskim", czyli w trzecim okręgu. Była kuratorka ma dostać drugie miejsce na liście.

Barbara Nowak wystartuje w wyborach samorządowych? "Owszem, byłam pytana"

Portal przekazał także, że potwierdził tę informację w dwóch niezależnych źródłach. - Listy zostały już wstępnie zaakceptowane, a Basia otrzymała na nich wysokie miejsce. Ma być jedną z lokomotyw krakowskiej listy - stwierdził krakowski polityk z PiS w rozmowie z portalem. Jedynkę ma otrzymać Jan Duda - ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.

Wirtualna Polska zapytała o tę kwestię Barbarę Nowak, która miała "nie kryć zaskoczenia". - Owszem, było badanie gruntu w partii i byłam pytana, czy zamierzam startować. Powiedziałam, że jeśli takie zadanie mi partia wyznaczy, podejmę je. Nic więcej nie wiem. Wygląda na to, że Interia jest dużo lepiej zorientowana ode mnie. Może listy są już ułożone, ale nikt mi nie powiedział - powiedziała.

Jak dodała, liczy, że jeśli władze partii uznają, że zasługuje na miejsce na liście, to ktoś ją o tym poinformuje. W odpowiedzi na uwagę, że dostałą ponoć drugie miejsce na liście odparła: - Nic o tym nie wiem. Nikt ze mną o miejscu na liście nie rozmawiał.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Druga tura zostanie przeprowadzona z kolei 21 kwietnia.

O swojej dymisji z kuratorium Barbara Nowak też miała dowiedzieć się z mediów

Przypomnijmy, 15 grudnia Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska szefowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wtedy też - jak przekazała - dowiedziała się o tym z mediów. - Oficjalnie nikt nie poinformował mnie o odwołaniu - powiedziała Nowak w rozmowie z Wirtualną Polską.

- To prosta sprawa służbowa należąca do wojewody. Istotne jest jednak, by mnie o tym oficjalnie poinformowano, a nie za pośrednictwem mediów. Czekam na poważne potraktowanie mnie. Na razie obserwuję tchórzliwe zachowanie nowej władzy, nikt nie miał odwagi przyjść do mojego gabinetu. Nikt nie przyszedł powiedzieć: zbieraj się, Baśka - mówiła.

Czym zasłynęła Barbara Nowak?

Barbara Nowak została powołana na stanowisko małopolskiej kuratorki oświaty w 2016 roku przez ówczesną ministerkę edukacji i nauki Annę Zalewską. Nowak od razu zapowiedziała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne". Rozgłos zyskała jednak nie dzięki "wychowaniu patriotycznemu", a kontrowersyjnym wpisom w mediach społecznościowych, szerzeniem dezinformacji i skrajnie prawicowym poglądom. Założyła też m.in. organizację dla katolickich nauczycieli.

W 2021 roku skrytykowała spektakl "Dziady" wystawiany w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu" - napisała wówczas na portalu X. Wpis jednak przyniósł efekt odwrotny od zamierzonego - bilety na spektakl wyprzedały się w błyskawicznym tempie.

Z kolei na początku 2022 roku Nowak przekazała informacje niezgodne z naukową wiedzą. Podważała między innymi skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem". Po tym incydencie wielu naciskało na MEiN ws. dymisji. - Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - mówił nawet ówczesny szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Mimo to Barbara Nowak wciąż piastowała swoje stanowisko i była aktywna w mediach społecznościowych.

W listopadzie 2023 roku wypowiedziała się na temat edukacji seksualnej. Jak stwierdziła, "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i je masturbuje". Swoje relacje oparła na "informacjach od nauczycieli stamtąd". Na jej słowa zareagowała ambasada Szwecji w Polsce.

Natomiast na początku 2024 roku podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy porównała kwestującą młodzież do Hitlerjugend. Więcej w artykule poniżej:

