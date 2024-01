Listopad 2014 roku. Nocą, po wielu godzinach okupacji siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, policja wyprowadza grupę protestujących. Związani z wieloraką prawicą działacze sprzeciwiają się "manipulacjom wyborczym" w wyborach samorządowych. Wyniki budziły ich zastrzeżenia ze względu na wysoki odsetek głosów nieważnych. I rzeczywiście - w przypadku wyborów do sejmików wyniósł on aż 17,5 proc. Niektórzy protestujący idą z policjantami dobrowolnie, ale nie Grzegorz Braun. Niewzruszony filmowiec siedzi na krześle i ściska w rękach czarną teczkę, łudząco podobną do tej, z którą dzisiaj jest tak często widywany. Funkcjonariusze w końcu podnoszą Brauna i przez chwilę ciągną po ziemi. Następna w kolejce do radiowozu jest Ewa Stankiewicz, reżyserka i założycielka Solidarnych 2010. Poza fachem filmowca Stankiewicz i Brauna łączą studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz przekonanie, że w Smoleńsku doszło do zamachu.

REKLAMA

Zobacz wideo Serbowie wyszli na ulice i kontynuują protesty w sprawie sfałszowanych wyborów

Pole badawcze czy obsesja

Po 2010 roku wśród wierzących w zamachowe tezy Braun znajduje dość szerokie audytorium. Zaczyna być zapraszany na spotkania klubów "Gazety Polskiej", bierze udział w prelekcjach, udziela wywiadów mediom Tadeusza Rydzyka. W końcu w 2015 roku tworzy autorski trzyodcinkowy cykl dokumentalny "Zamach smoleński", do dzisiaj nieukończony. Wiara Brauna w zamach przetrwała do czasów poselskich. W 2020 roku na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, dotyczącym podkomisji Macierewicza, poseł Konfederacji zarzucał politykom PiS, że "pod sztandarem prawdy o Smoleńsku" doszli do władzy i wtedy ta prawda przestała być dla nich priorytetem. Na tej samej komisji Braun dopytywał o "śnieg smoleński". Wątku nie rozwinął, ale wiadomo, że chodzi o jedną z teorii prof. Chrisa Cieszewskiego z University of Georgia, który przed dojściem PiS do władzy współpracował z Macierewiczem. Dlaczego Smoleńsk jest ważny? Bo przyjęło się sądzić, że zamach smoleński był pierwszą teoriospiskową obsesją Grzegorza Brauna, która pozwoliła mu zaistnieć.

- Nie nazwałbym tego obsesją, tylko typową dla niego fascynacją tematem. Smoleńsk to jeden z jego koników - mówi nam znajomy Brauna, dawniej współpracownik. Tłumaczy, że Smoleńsk to tylko kolejne "pole badawcze" reżysera. Takie samo, jak postać Marcina Lutra, objawienia w Gietrzwałdzie czy wreszcie chanuka.

- Jak coś go zainteresuje, to totalnie. Musi dokopać się do spodu, a motywuje go ciekawość reżysera dokumentalisty, a nie żadne obsesje. Większość ludzi zaciekawiona danym tematem przeczyta jedną książkę, Braun przeczyta wszystkie pozycje dostępne po polsku i zacznie szukać obcojęzycznych - przekonuje. Inny były współpracownik stwierdza krótko: - Teorie spiskowe zawsze do niego lgnęły. Pozwalają mu być męczennikiem w walce o prawdę.

Ewa Stankiewicz i Grzegorz Braun na proteście w PKW Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Urodził się w Toruniu, ale w młodości związał się z Wrocławiem. Z "Encyklopedii Solidarności" dowiadujemy się, że u schyłku lat 80. współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy "Majora" Fydrycha i uczestniczył w strajkach studenckich. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Fydrych wspominał po latach w "Newsweeku", że Braun czuł się bardziej związany z Solidarnością Walczącą. - Dlatego podczas naszych narad, jak rasowy konspirator, siedział w pokoju obok i się nie pokazywał - opowiadał. Na marginesie, przywódca Solidarności Walczącej i ojciec byłego premiera Kornel Morawiecki w 2014 roku bronił Brauna po aresztowaniu za obrazę sądu. - Ten wyrok to hucpa, areszt to nie jest miejsce dla tego odważnego reżysera - mówił podczas pikiety we Wrocławiu.

Filmy i lustracja

W latach 90. Braun studiował reżyserię w Pradze. Publikował w konserwatywnej "Frondzie" i pracował dla Radia Wrocław. W 1995 roku nakręcił "Ostatnie powstanie" o Poznańskim Czerwcu. Później zrobił filmy o poecie Teodorze Bujnickim ("Śmierć człowieka utalentowanego") i Tomaszu Strzyżewskim, który w 1977 roku uciekł na Zachód i upublicznił sposób działania organów cenzury w PRL ("Wielka ucieczka cenzora"). Znane, a w niektórych kręgach kultowe, dokumenty Brauna - "Defilada zwycięzców", "Marsz wyzwolicieli", "Towarzysz generał" czy słynne "Plusy dodatnie, plusy ujemne" - to już późniejsze lata w jego filmowym życiorysie. Mało kto pamięta, że dzisiejszy poseł ma w dorobku scenariusz pełnometrażowego - dramatycznie słabego - filmu fabularnego "Arche. Czyste zło" z Robertem Gonerą. Z opisu na autorskiej stronie: "Znaleziony, tajemniczy obiekt wraz szeregiem notatek zdaje się być bezwartościowym przedmiotem. Nieoczekiwanie okazuje się jednak, że ma on niewyjaśnioną moc i wpływ na rzeczywistość, czego efektem jest możliwość przenoszenia się w czasie. Bohaterowie trafiają w inny wymiar".

W 2007 roku Braun wywołuje burzę oskarżeniem znanego językoznawcy prof. Jana Miodka (nawiasem mówiąc - dawnego wykładowcy Brauna) o współpracę z SB. Miodek pozywa reżysera, a sądy w Polsce nakazują Braunowi przeprosić profesora. Braun oczywiście nie przeprasza i sprawa trafia do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. ETPCz uznaje, że Polska naruszyła prawo Brauna do wolności słowa i przyznaje mu 14 tys. euro zadośćuczynienia.

Sprawa Miodka, filmy o Lechu Wałęsie i cykl telewizyjny "Errata do biografii" pokazują kolejny konik (czy może "pole badawcze") dokumentalisty - czyli lustrację. Jak opisywała w 2007 roku "Gazeta Wyborcza", współpracę z SB zarzucił wrocławskim dziennikarzom Mieczysławowi Orskiemu i Elżbiecie Sitek. Orski działanie Brauna nazwał "łajdactwem". - Przyznaję, że na początku lat 60, kiedy wróciłem z Anglii od wuja, kilkakrotnie byłem przesłuchiwany przez SB. Musiałem napisać raport ze swojego pobytu w Anglii. Ubecy mi grozili, straszyli, że KGB skrzywdzi moją rodzinę w Anglii. Miałem wówczas 18 lat, byłem przerażony. Zobowiązałem się, że zgłoszę się na milicję, kiedy zobaczę jakiegoś szpiega na ulicy. Potem byłem wzywany przez SB, ale odmawiałem spotkań. Podobno w moich aktach jest wpis, że nie nadaję się na agenta. Zaczęły się groźby, śledzenie, byłem podsłuchiwany, wypytywano sąsiadów o mnie. Tak było przez kolejnych prawie 30 lat - tłumaczył. Sitek z kolei wprost informacjom o współpracy z SB zaprzeczała. - Nie byłam tajnym współpracownikiem. Napisałam to zresztą w swoim oświadczeniu lustracyjnym. W stanie wojennym byłam przesłuchiwana, ale nigdy nie podpisałam zobowiązania do współpracy z SB - mówiła.

W wywiadach telewizyjnych Braun sugeruje, że kontakty z bezpieką miał Grzegorz Schetyna. W studiu Telewizji Trwam ze swadą opowiada o układzie lub "układziku" wrocławskim, do którego mają należeć oprócz Schetyny inni znani politycy. - Afera hazardowa - to nie jest przypadek, że te wszystkie Rychy, Zdzichy są z Dolnego Śląska, że posłanka Sawicka od kręcenia lodów - to wszystko jest Dolny Śląsk. To jest stajnia Grzegorza Schetyny. I dlaczego Dolny Śląsk na mapie politycznej Polski jest ważniejszy od Warszawy, Torunia i Suwałk? - pyta Braun i sam podaje odpowiedź: to na Dolnym Śląsku mieściły się sztaby Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej, a tam gdzie radzieccy żołnierze, tam też osobowe źródła informacji.

- Moja teoria spiskowa jest taka, że we Wrocławiu i Dolnym Śląsku mamy większe zagęszczenie postsowieckiej agentury niż gdziekolwiek indziej w Polsce - konkluduje Braun.

Koleżanka od zamachu broni Brauna

- Antykomunizm Brauna spowodował, że zyskał duże uznanie na prawicy. To, na ile jego sugestie czy oskarżenia są słuszne, miało mniejsze znaczenie - wspomina były polityk Konfederacji. Dodaje, że to właśnie nieprzejednane poglądy Brauna w tej kwestii sprawiły, że został zaproszony do współtworzenia "Konfy". - Zaprosili go Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen - mówi.

Pytany, jaki Braun jest prywatnie, nasz rozmówca długo się nie zastanawia: - Jest miłą, serdeczną osobą. Mega życzliwy, trudno go nie lubić. Nawet, gdy jest ostry spór polityczny, sytuacja jest napięta, on trzyma fason. Zawsze chętnie pomaga, jeśli może.

Ale jest też Braun, który w 2011 roku podczas spotkaniu ze studentami na KUL, nazywa zmarłego kilka miesięcy wcześniej bp. Józefa Życińskiego "kłamcą" i "łajdakiem". Rok później w Klubie Ronina sugeruje rozstrzelanie dziennikarzy nieprzychylnych mu mediów. - Wiara, że tu można cokolwiek załatwić, jak nie zostaną w sposób nagły, drastyczny wyprawieni na tamten świat z tuzin redaktorów ''Wyborczej'' i ze dwa tuziny drugiej gwiazdy śmierci mediów centralnych - TVN - mówi w swoim wystąpieniu. Znowu robi się afera. Prokuratura wszczyna śledztwo i po roku umarza. Tym razem krytyczne głosy pojawiają się też na prawicy. "Braun szkodzi nie tylko prawicy, ale niszczy własną twórczość i swój wielki talent" - pisze w portalu wpolityce.pl publicysta Łukasz Adamski. Ale na łamach tego samego medium Brauna broni koleżanka z Solidarnych 2010. Ewa Stankiewicz pisze wprost, że zgadza się z "sensem wypowiedzi" Brauna i przekonuje, że nie chodziło mu o samosądy, tylko o sądy właśnie, bo te w III RP są atrapą i narzędziem opresji. Stankiewicz zapewnia, że gdyby sądy były wolne, a władza kierowałaby się racją stanu, to "część mainstreamowych dziennikarzy [...] należałoby poddać najwyższemu wymiarowi kary". Ubolewa też, że "Braun w Polsce jest autentycznie prześladowany", bo albo go gnębią za sprawę z Miodkiem albo za "próbę udokumentowania ekshumacji" Anny Walentynowicz. Tak zdarzenie z udziałem Brauna w 2012 roku nazywa Stankiewicz, zdaniem policji było to wtargnięcie na Cmentarz Powązkowski w trakcie czynności zleconych przez prokuraturę.

W 2015 roku Braun usiłuje wejść do poważnej polityki. Startuje w wyborach na prezydenta Polski. Program przedstawia w niespełna dwuminutowym klipie. Dzisiaj to dobrze znane motywy. Mówi, że nie wierzy w demokrację, którą za fasadą "rządzą mafie, służby i loże". Deklaruje się jako monarchista. Aborcja? "To zbrodnia". Do tego proste i niskie podatki, kara śmierci dla morderców i zdrajców stanu, broń jądrowa dla polskiej armii i intronizacja Chrystusa Króla. - Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem - mówi na końcu Braun. Bardzo podobna kwestia pada w "Łowcy androidów" Ridleya Scotta. Dostaje 0,83 proc. głosów.

Pan Nikt

Na późniejsze wybory parlamentarne powołuje Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!". Zarejestrowany w części okręgów KWW uzyskuje 0,28 proc. Po wyborczej klapie 2015 roku przy Braunie pojawia się Tomasz Gryguć aka Pan Nikt, domorosły ekspert od geopolityki, publicysta, a kiedyś PR-owiec. Gryguciowi może nie byłoby warto poświęcać dużej uwagi - ostatecznie to kolejny w otoczeniu Brauna przedstawiciel szur-prawicy przychylnym okiem patrzący na wschód. Przecież wcześniej przy reżyserze pojawił się publicysta Rafał Mossakowski, który kilka lat temu przekonywał, że Polakom lepiej się żyło za Hitlera niż za rządów Angeli Merkel. Na swoim kanale Centrum Edukacyjne Polska (wcześniej Centrum Edukacyjne Powiśle) gościł byłego posła Samoobrony i lidera prokremlowskiej partii Zmiana Mateusza Piskorskiego. Piskorski został aresztowany w 2016 roku, postawiono mu zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji. W 2019 roku opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Nie przyznaje się do winy. Sam Piskorski w jednym z wywiadów wymienił Brauna i Janusza Korwin-Mikkego jako polityków, którzy go wspierali, gdy siedział.

Z Gryguciem sytuacja jest inna. Współpraca Brauna z Panem Nikt okazuje się bardzo płodna, a relacja wygląda na wyjątkowo zażyłą. W 2016 roku Braun napisał przedmowę do książki Grygucia "Aion. Szkice u końca czasów" (do tej pozycji jeszcze wrócimy). "Pan Nikt jest żołnierzem Wielkiej Polski - żołnierzem z własnego zaciągu, samotnym szermierzem, a nie kondotierem użyczającym niebagatelnych zasobów swego intelektu tej czy innej sitwie, temu czy innemu mocodawcy. W jego osobie polska polityka zyskała jednego z najtęższych analityków, a polska literatura polityczna jedno z najlepszych piór" - pisał w laurce.

Grzegorz Braun i Tomasz Gryguć (Pan Nikt) youtube.com/@GrzegorzBraunWRW

Adamowicz z Kulczykiem pokazują zdjęcia z pogrzebu

Pan Nikt i Braun wspólnie nagrali kilka wywiadów. Najczęściej to jaskrawo antysemicka publicystyka o tym, co znajduje się za fasadą wielkiej polityki polskiej i tej globalnej. W jednej z rozmów Gryguć nazywa zamordowanego prezydenta Gdańska "gauleiterem" (naczelnik okręgu w III Rzeszy). Wywiad powstał w trakcie kampanii przed przyspieszonymi wyborami samorządowymi w stolicy Pomorza, które odbyły się po śmierci Pawła Adamowicza. W wyborach startował Braun i uzyskał prawie 12 proc. poparcia. Pan Nikt w śmierć Adamowicza nie wierzy - mówi o "zwolnieniu stołka prezydenta" - a Braun zdaje się podzielać ten pogląd.

- Wszystko to palec boży. Przecież rozumiesz, że ludzie tacy jak mniemany oficjalnie nieboszczyk Adamowicz, to są ludzie bardzo istotni, ale w konstrukcji fasady. Nie są to ludzie, którzy decydują, ale ludzie, o których losie zdecydowano, wytypowano ich zawczasu, jeszcze w dobie transformacji ustrojowej, kiedy to zarządcy PRL, sowieciarze polsko i ruskojęzyczni, szukali dobrego sposobu na to, jak przejść suchą stopą z tego czasu zimnej wojny…- tłumaczy swoją teorię Braun.

Gryguć wchodzi mu w słowo. - Na tym kanale nikt nie opowiada jakichś farmazonów. Nie dajemy się nabrać na pozór i blagę. Oczyma duszy widzę taki obrazek, jak pan Adamowicz, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, przy dobrym koniaczku, winie, klepie się po kolanach ze swoją rodziną i przyjaciółmi [...] i wysyła sobie na Whatsappie razem z panem Kulczykiem zdjęcia ze swoich pogrzebów. "Zobacz, jaki mi zrobili pogrzeb" - mówi.

Nie jest jasne, w jaki sposób Braun i Pan Nikt się poznali. Podobno to ten drugi wyszedł z inicjatywą, bo chciał się zaangażować. Wiadomo, że Gryguć w 2015 roku i później pisał dla goniec24.com, ultraprawicowego portalu polonijnego w Kanadzie. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Kumor, znajomy Brauna, którego kanadyjska policja zatrzymała w 2020 roku w związku z antysemickimi treściami na jego portalu. Braun za Kumorem wstawiał się w Sejmie. Interpelację w jego sprawie oprócz szefa Korony zgłosili Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor, Robert Winnicki, ale też Andrzej Szejna z Lewicy. Sytuację "rzekomego" antysemity Kumora autorzy interpelacji zestawiają z sytuacją "antypolonity" Jana Grabowskiego, w którego publikacjach kanadyjska prokuratura mowy nienawiści nie dostrzega.

"Jeden człowiek wybił się na Grzegorzu"

O Panu Nikt krążą na konfederackiej prawicy legendy. Na przykład, że to człowiek służb. Warto jednak mieć na uwadze, że oskarżenia o związki ze służbami tego czy innego polityka w tym środowisku słyszy się wyjątkowo często. O Grygucia pytamy jego dawnego znajomego. Nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem z obawy, że "spadną mu akcje w środowisku". - Tutaj nie ma drugiego dna. Jeden człowiek wybił się na Grzegorzu i wypłynął dzięki niemu na własne wody - mówi. - Można oczywiście kręcić teorie spiskowe wokół ich znajomości, ale, na ile się orientuje, spisku tu nie ma - dodaje.

A spiskowym teoriom sprzyja zawodowa przeszłość Pana Nikt. W 2009 roku Tomasz Gryguć był dyrektorem biura komunikacji korporacyjnej w PKN Orlen, a wcześniej pracował m.in. w Provident Polska. Użytkownik platformy X Michał Żelazo, który robi kwerendy na temat ludzi związanych ze skrajną prawicą, prześwietlił w ubiegłym roku życiorys Grygucia. Zauważył, że po pracy w Orlenie późniejszy kolega Brauna znalazł zatrudnienie w Agencji Rozwoju Przemysłu. W sieci można odnaleźć materiały prasowe, w których Gryguć wypowiada się jako rzecznik ARP.

"Newsweek" w artykule z 2010 roku wspomina o "zawodowym PR-owcu" Tomaszu Gryguciu, który przyjaźni się z Igorem Ostachowiczem. Tym Ostachowiczem - doradcą Donalda Tuska. Z kolei w 2008 roku "Puls Biznesu" cytował Grygucia jako "długoletniego współpracownika" Jacka Krawca, byłego prezesa PKN Orlen. Przy takim CV naturalne jest pytanie, czy to aby nie zbieżność imion i nazwisk. Może po prostu jest dwóch Tomaszów Gryguciów? Pytam o to byłego współpracownika Brauna i dawnego kolegę Pana Nikt. - Nie rozmawiałem z Gryguciem o jego dawnej karierze i nie wiem, czy pracował w Orlenie, ale wiem, że pracował w Providencie. To raczej nie jest zbieżność, przy tak specyficznym nazwisku to musi być on - mówi. Próbowaliśmy się skontaktować z Gryguciem poprzez adres e-mail podany na jego stronie, ale nie odpowiedział.

Gryguć przebił się szerzej do mediów wiosną ubiegłego roku, gdy mówił o bombardowaniu Kijowa bombą. - Dziwię się, że Rosja jeszcze nie zbombardowała tego Kijowa i tej całej Ukrainy pociskami nuklearnymi. Myślę, że to na zdrowie wielu państwowym i wielu ludziom by wyszło, taka nuklearna zagłada nad Dnieprem. Otrzeźwiłoby to i wyrównałoby teren, przeszkodziłoby wielu graczom - taka układanka, takie masowe uderzenie pociskami nuklearnymi na Ukrainę. Niestety można sobie tylko pomarzyć - mówił. Wypowiedź najchętniej cytowały media sprzyjające PiS. W tytułach portale wybijały "doradzanie PO" i pracę w Orlenie. O związkach Ostachowicza i Grygucia w TVP Info mówił poseł Zbigniew Girzyński. Nie zwracano natomiast uwagi na to, że Gryguć pojawiał się w Mediach Narodowych, gdzie rozmawiał z Robertem Bąkiewiczem. Były szef Marszu Niepodległości startował w ostatnich wyborach z list PiS.

Mówi były asystent Brauna:

- Gryguć i Braun mieli ten sam target i tę samą kontrowersyjność. Do tego Gryguć miał doświadczenie polityczne jako marketingowiec. Mnie by zaskoczyło, gdyby ich drogi się nie zetknęły.

Jedno z najlepszych piór

O tym, jak ważną dla Brauna osobą był Gryguć, pokazują kulisty powstania prawicowego wydawnictwa 3DOM Tomasza Stali, przedsiębiorcy z Częstochowy. W ostatnich wyborach Stala bezskutecznie startował do Sejmu z ramienia Konfederacji - jako bezpartyjny, ale to człowiek Brauna. To właśnie Braun namówił Stalę do założenia wydawnictwa. Cel był jeden - wydanie książki Pana Nikt. Przyszły poseł odbijał się od wydawnictwa i w końcu uderzył z tekstem Pana Nikt do Stali. - Zainspirował go do założenia wydawnictwa - słyszymy. Stala zresztą potwierdził w wywiadzie, który zniknął z sieci, z grubsza potwierdził taki obrót spraw. W ten sposób wydano "Aion", w przedmowie do którego Braun nazywa Grygucia "żołnierzem Wielkiej Polski", "jednym z najtęższych analityków" i "jednym z najlepszych piór". Spójrzmy więc, co spod tego pióra wyszło.

"Szkice" Grygucia to w dużej mierze zbiór bełkotliwych przemyśleń opatrzonych datą i miejscem powstania. Jest tu i geopolityka, i religia, i spostrzeżenia, powiedzmy, natury filozoficznej. "Kiedy wczoraj szedłem z córką ulicą Francuską na Saskiej Kępie, to patrzyłem w twarze mijających mnie nie ludzi, ile w twarze trupów. Łapałem się na tym, że zastanawiałem się, który z nich przeżyje tę transgresję, a który - nie. Tak. Wczoraj na Francuskiej chodziłem w słońcu wśród martwych, nieżywych, którzy funkcjonują de facto na oparach istnienia, na resztkach danego im czasu… Zaglądałem im w oczy, samemu nie mając nadziei na przetrwanie. To moje pisanie po prawdzie, to 'Pamiętniki zza grobu', Litany of doom… " - pisze to wybitne pióro. Gryguć w 2016 roku przewiduje "geostrategiczną współpracę między Waszyngtonem a Moskwą", co może oznaczać, że czeka nas - tu Gryguć powołuje się na Jacka Bartosiaka - "Nowa Jałta".

Brudne bomby tu, brudne bomby tam

To, co się w "Aionie" rzuca w oczy, to zbieżność z teoriami wygłaszanymi przez Brauna. Pan Nikt przewiduje tam zaangażowanie polskiego wojska w Donbasie i roztacza wizję destabilizacji przy okazji ćwiczeń Anakonda 2016, manewrów wojskowych z udziałem sojuszników z NATO. "Plan: wojska polskie działają w Krainie U (tak Gryguć nazywa Ukrainę - red.), zaś teren u nas, nad Wisłą, zabezpieczają jednostki amerykańsko-angielskie w ramach ćwiczeń Anakonda[...]" - pisze. Temu ma towarzyszyć "projekt 'brudne bomby'". Gryguć w lutym 2016 roku przewiduje, że przy okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji w czerwcu tego samego roku zostaną przeprowadzone ataki z użyciem brudnych bomb, co wywoła rewoltę w Europie pomiędzy muzułmanami a "faszystami, patriotami, narodowcami". To ma z kolei wykreować "nową figurę wygnańca, cierpiącego Żyda", który, jako "główna ofiara przemocy" w tej rewolcie, będzie musiał "udać się na Wschód, do Jerozolimy zastępczej, tj. na tereny byłej I RP". Upraszczając: Europa Środkowo-Wschodnia zostanie realnie zdominowana przez Żydów z Zachodu. Ale Gryguć unika prostego języka, więc pisze o "tranzycji żydowskich zasobów demograficzno-ekonomicznych". Ostatecznie Warszawa stanie się Nową Jerozolimą i to tu trafią Żydzi z całego świata. Na kolejnej stronie Pan Nikt wspomina o operacji MOST-2, o której kilkukrotnie mówił Braun. To nawiązanie do prawdziwej operacji Most, w ramach której na początku lat 90. przerzucono ponad 40 tys. Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela. Jak łatwo się domyślić, w braunowsko-gryguciowej operacji MOST-2 chodzi o przerzut Żydów do Polski.

Czy Braun mówił też o "brudnych bombach"? Oczywiście, w 2016 roku podczas wykładu w Nowym Jorku. Rozważał wówczas, czy przy okazji manewrów Anakonda (te same ćwiczenia wymienia Gryguć) nie zostanie podłożona brudna bomba "w kuble na śmieci w Oświęcimiu" lub czy nie zostanie przeprowadzony atak chemiczny w metrze warszawskim. Nie trzeba dodawać, że nic takiego nigdy nie miało miejsca, a świat 2024 roku zdaje się mieć na głowie inne problemy niż budowa żydowskiej enklawy w Europie. Ale tutaj zawsze można odpowiedzieć, że kolejne globalne kryzysy i konflikty to tylko preludium wiadomo jakiej operacji, jej przykrywka lub pretekst, a może wszystko na raz.

Tak szczegółowa zbieżność wygłaszanych teorii może tłumaczyć determinację Brauna, który "zainspirował" swojego kolegę do stworzenia wydawnictwa na potrzeby Pana Nikt. Może też tłumaczyć zachwyt wyrażony w przedmowie do "Aion".

Rozstanie. "Rebe Szczęść zboże to kiepski polityk"

- Nie mam dużej wiedzy o ich kontaktach, ale Braun po prostu słucha różnych podszeptów, te wariactwa do niego przylegają - mówi polityk z kręgów Konfederacji. Znajomego Brauna i Grygucia pytam, kto na kogo w tym tandemie wywierał większy wpływ. - Nie było takiej osoby, oni się zawsze uzupełniali. Sam byłem świadkiem dyskusji, w których wymieniali się argumentami, a później wspólnie dochodzili do podobnych wniosków. Na pewno nie powiedziałbym, że rolą Pana Nikt było doradztwo - mówi nam.

Inna zorientowana osoba:

- Wiadomo, że Grzegorz jest tak niereformowalny, że gdyby ktoś mu sugerował, co ma mówić, to mówiłby na odwrót.

Ich drogi rozeszły się, gdy Braun został posłem. Później z wydawnictwa 3DOM zniknęły wszystkie książki Pana Nikt. Podobno autor sam tego się domagał, gdy Stala wystartował w wyborach. - Tomek w pewnym momencie uznał, że Grzegorz popełnia błąd, wchodząc do polityki. Chodziło o Konfederację. Odłączył się od niego i zaczął go atakować - słyszymy. 15 grudnia, po gaśniczej akcji z gaśnicą w Sejmie, Pan Nikt napisał na X: "Rebe Szczęść zboże to kiepski polityk - tyle lat pierd**ił o tym, by uważać, aby nie dać się wciągnąć do kolejnej ustawki, do kolejnego 'powstania', a sam - świadomie lub nieświadomie - dał właśnie zaczyn do kolejnego antypolskiego cyrku, o poważnych konsekwencjach dla nas". Tak się Braunowi żołnierz Wielkiej Polski odwdzięczył. W kwietniu ubiegłego roku Gryguć pojechał na Białoruś, gdzie spotkał się z Olegiem Gajdukiewiczem, zastępcą przewodniczącego Stałej Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. W swoim wystąpieniu wygłaszał poglądy zbieżne z rosyjską i białoruską propagandą. - My, Polacy, nie chcemy wojny i opowiadamy się za dobrymi stosunkami zarówno z Białorusią, jak i Rosją, czyli z naszymi sąsiadami. I opowiadamy się za tym, aby Polska istniała jako suwerenne, niepodległe państwo - cytowała Pana Nikt reżimowa agencja Belta. Przedstawiony w depeszy jako bloger i pisarz Gryguć tłumaczył, że udał się do Mińska, aby pokazać, "że nie wszyscy Polacy zwariowali".

2019 rok jest przełomowy dla narodowców, libertarian i ultrakonserwatystów. Konfederacja wchodzi do Sejmu, a razem z nią Braun. Wtedy jest jeszcze jedynym przedstawicielem swojej Korony w Sejmie. Z tamtego okresu wspomina go znany w kręgach konserwatywno-wolnościowych polityk: - Osobiście poznałem go około 2016 roku, ale wtedy to była jeszcze pobieżna znajomość. Bliżej się poznaliśmy, gdy był lockdown, organizowaliśmy wtedy antymaseczkowy protest. Początkowo nie byłem do niego przekonany. Miałem wrażenie, że jest nieprzywidywalny i nawiedzony. Mnie to początkowo odstraszało. Po pewnym czasie nabrałem do niego sympatii, choć nadal uważam, że mówi ogólnikami, a te potężne hasła są pozbawione konkretu, choć ogólnie wywody ma logiczne - mówi.

Pół roku po wyborach wybucha pandemia i Braun ma paliwo do wygłaszania nowych teorii spiskowych. Koronawirus staje się kolejną obsesją, lub, jak powiedziałby jego znajomy, "polem badawczym" reżysera. Upiera się, jak to on, że nie będzie nosił masek ochronnych w Sejmie, w urzędach przeprowadza interwencje poselskie, które bardziej przypominają rozróby, grozi ministrowi zdrowia powieszeniem a byłego ministra gania z alkomatem. Za swoje działania ponosi kary finansowe - przez całą ubiegłą kadencję to ćwierć miliona złotych. Dzięki tej postawie - dla jednych szaleńczej, dla drugich niezłomnej - Braun zyskuje uznanie i popularność wśród antyszczepionkowców, co z kolei buduje mu zasięgi w mediach społecznościowych. - Grzegorz jest silny swoją mową, elokwencją. Celne komentarze łatwo sprzedać w mediach społecznościowych. Robiliśmy bardzo duże zasięgi. Żeby było zabawniej, on sam do kampanii samorządowej w Rzeszowie nie wiedział, że ma Facebooka, a miał tam już wtedy ponad 200 tys. obserwujących - wspomina były współpracownik Brauna. Ale, jak zauważa, nie wszyscy w szeregach Korony cieszyli się, że Braun buduje wizerunek partii szurów.

- Czas covidu to dla Konfederacji były żniwa. Jako Korona mieliśmy możliwość, żeby się przebić, pokazać własny merytoryczny przekaz i na tym budować partię. Braun wtedy stawał się politycznym celebrytą i moment był idealny. Niestety on i Włodzimierz Skalik woleli pójść w emocje, bez merytoryki - mówi. - Za tym szły pieniądze, Fundacja Osuchowa wydawała kolejne części "Fałszywej pandemii", to się sprzedawało - dodaje.

Fundacja w koronie

Inny były już członek partii przyznaje, że sprzeciwianie się restrykcjom covidowym przyciągnęło go do Korony, ale po jakimś czasie poglądy Brauna, zwłaszcza dotyczące Ukrainy, zaczęły mu ciążyć. Naszemu rozmówcy przeszkadzały też porządki Skalika w partii. To kolejny były działacz, który twierdzi, że wpływ tego przedsiębiorcy i byłego prezesa Aeroklubu Polskiego na Brauna i Koronę jest ogromny. - Wszyscy wiedzą, że to szara eminencja.

Współpracują razem od kampanii w 2015 roku. Razem zakładali Pobudkę. Skalik był producentem filmu "Luter i rewolucja protestancka", który został sfinansowany ze zbiórek. Współtworzył Fundację Osuchowa, która jest finansowym zapleczem Pobudki.

Głównym zadaniem utworzonej fundacji Pobudka jest edukowanie społeczeństwa w zakresie czterech dziedzin wymienionych w haśle organizacji: Kościół - szkoła - strzelnica - mennica. Chodzi między innymi o promowanie mszy trydenckiej, wspieranie szkół katolickich, "ćwiczenie kunsztu strzeleckiego" i, oczywiście, pieniądze. "W obszarze mennicy chodzi o szerzenie świadomości ekonomicznych uwarunkowań w życiu publicznym i prywatnym, a także o zapewnianie realnych podstaw materialnych naszej działalności. Tak jak nie będzie wolnej Polski z dotacji europejskiej, ani silnego Wojska Polskiego z dotacji amerykańskiej, tak też i Pobudka nie może liczyć na sukces przez podłączenie się do państwowego systemu redystrybucji - musi utrzymać się sama" - czytamy na stronie Pobudki. Fundacja przywodzi na myśl konspiracyjną organizację. Nowych członków nazywa się tu "budzikami". Budziki zaś gromadzą się lokalnie w "klucze". Organizacja kieruje się hasłem "budzimy śpiących rycerzy".

Żeby uzyskać dostęp do forum Pobudki, trzeba najpierw zarejestrować się w organizacji, czyli zostać budzikiem. Następnie uzyskuje się kod niezbędny przy rejestracji. Forum jest prawie martwe. Posty, które pojawiły się w styczniu tego roku, można policzyć na palcach jednej ręki. Jeden z nich dotyczy protestu w obronie wiary katolickiej, inny projektu ws. legalizacji związków partnerskich. Wcześniejsze wpisy są już datowane na czerwiec i maj ubiegłego roku.

Budzik wspomina

O organizacji rozmawiamy z byłym członkiem Korony, który zaczynał jako budzik.

- To miała być oddolna inicjatywa, krzewiąca konserwatywne wartości. Początkowo tak właśnie było. Organizowano różne wydarzenia okołostrzeleckie, naukowe. Z biegiem czasu Pobudka zamieniła się w trupa, wielu zaangażowanych ludzi, gdy powstała Korona, poodchodziło. Nie chcieli działać w polityce - mówi.

Pobudka nie ma statusu organizacji pożytku publicznego. Jej finansowaniem zajmuje się wspomniana Fundacja Osuchowa, o czym podmiot informuje w sprawozdaniach z działalności. Fundacja Osuchowa zajmuje się też zbiórkami na rzecz Brauna.

W 2021 roku prezydium Sejmu ukarało Brauna za grożenie Niedzielskiemu. Kara wynosiła 60 tys. zł, dzięki zrzutce zebrano ponad pół miliona. Mechanizm powtórzono po ukaraniu posła za zgaszenie chanukowych świec. Wtedy zebrano 200 tys. zł. Z Fundacją Osuchowa powiązana jest Konfederacja Gietrzwałdzka, też fundacja.

Jej celem statutowym jest gromadzenie i popularyzacja wiedzy na temat objawień w Gietrzwałdzie w 1877 roku. Zafascynowany objawieniami w Gietrzwałdzie Braun postanowił zrobić na ten temat film. Podobnie jak w przypadku "Lutra" uruchomiono zbiórkę. Z informacji na stronie gietrzwald1877.pl wynika, że zebrano ponad 670 tys. zł, czyli o 15 tys. więcej od zakładanego celu. Premierę zapowiedziano na jesień ubiegłego roku, ale na razie zainteresowani muszą zadowolić się 5-minutowym zwiastunem.

W 2021 roku powstała fundacja Polskie Veto. Była odpowiedzią na wdrażane przez rząd restrykcje covidowe. Najgłośniejszą inicjatywą Polskiego Veta jest Norymberga 2.0, która, na wzór procesów nazistowskich zbrodniarzy, chce rozliczyć rządzących za krzywdy spowodowane lockdownową polityką. Nadużycia (a nawet "zbrodnie") można zgłaszać przez specjalny formularz na stronie internetowej. Również na tę inicjatywę zorganizowano zbiórkę pieniędzy, ale wynik jest znacznie poniżej oczekiwań. Z zakładanych 90 tys. zł zebrano ponad 14.

Wszystkie te fundacje łączą osoby Brauna i Skalika. W Fundacji Osuchowa Skalik jest prezesem, zaś Braun z żoną Aleksandrą należą do Rady Nadzorczej. W Pobudce Braun i Skalik należą do Rady Fundatorów będącej organem nadzoru. Te same stanowiska zajmują w Polskim Vecie i w Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Roman Fritz, poseł Korony i jej kolejny wiceszef, jest z kolei prezesem Pobudki i członkiem zarządu Polskiego Veta.

Włodzimierz Skalik i Grzegorz Braun Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

"Człowiek chciał się zapaść pod ziemię ze wstydu"

Pytamy byłych działaczy Korony i Pobudki, czym uwiódł ich Braun i dlaczego już przy nim nie są:

- Chciałem sprawdzić się w takim ruchu jak Pobudka. Przekonywało mnie, że Braun jest taki zasadniczy, a trzeba przyznać, że tą swoją mową naprawdę potrafi człowieka zahipnotyzować. Braun roztacza tę swoją charyzmę i dużo obiecuje - "prezesem pan będzie, dyrektorem koła, posłem zostaniesz". Później nic z tego nie wychodzi, bo okazuje się, że on nie ma w tych kwestiach siły. Decyduje Skalik. Na początku ta współpraca się układała, zrobiliśmy trochę dobrych rzeczy, ale im dłużej przebywałem w tym otoczeniu, tym wyraźniej widziałem, że za tymi wzniosłymi hasłami nie idą wartościowe inicjatywy. No i ta wojująca wiara Brauna. Dla mnie, też praktykującego katolika, to było już za dużo.

- Zacząłem działać w Koronie, bo podobało mi się, że Braun ma ostre poglądy na temat pandemii, ale później było coraz więcej sytuacji, że człowiek chciał się zapaść pod ziemię ze wstydu.

- Te kilka lat temu Korona jawiła mi się jako partia patriotów. Niby trochę podobna do Ruchu Narodowego, ale bez krzyczących na marszach narodowców. Z biegiem czasu coraz wyraźniej widziałem, że wypowiedzi Brauna sprzyjają przede wszystkim Rosji. Dla mnie tych zbieżności było w pewnym momencie zbyt dużo.

Jeden z działaczy nazywa środowisko Korony "Kościołem Brauna" lub "sektą". - Chodzi o to, że tam nikt nie podważa tego, co Braun robi, nikt nie zadaje niewygodnych pytań - mówi jeden z naszych rozmówców. Jako przykład wspomina ostatnie wybory i start z listy Konfederacji (z ramienia Korony) Ireneusza Jabłońskiego. To były wiceprezydent Łodzi z nadania Hanny Zdanowskiej i współpracownik wywiadu w czasach PRL. Dlaczego radykalnie antystemowa partia z radykalnym lustratorem na czele wystawia w wyborach byłego współpracownika znanej polityczki PO i byłego pracownika peerelowskich służb? Jak mówi nasz rozmówca, publicznie Braun nigdy tego działaczom nie wytłumaczył.

O to lepiej nie pytać

Pomimo krytyki dawnego środowiska, wszyscy nasi rozmówcy jednoznacznie pozytywnie wypowiadają się na temat mniej oficjalnych kontaktów z Braunem. Szef Korony ma być w prywatnych rozmowach ciepłą i empatyczną osobą. Podobno na co dzień mówi równie barwnie, jak w wywiadach lub na mównicy sejmowej.

Prawie nigdy nie przeklina, a nawet, jeśli mu się zdarzy, to podobno aż miło słuchać. - Dosłownie kilka w życiu razy słyszałem, jak zaklął. Zawsze to było w krańcowych emocjach - mówi jego znajomy.

Nasi rozmówcy podkreślają, że mimo encyklopedycznej wiedzy, Braun nigdy się nie wywyższa. - Nigdy nie czułem się traktowany z góry. Zawsze miałem wrażenie, że próbuje jakoś docenić rozmówcę - mówi jeden z byłych członków Korony. Inny się zgadza, ale dodaje, że Braun rzadko kiedy jest spontaniczny. - Nawet w prywatnych rozmowach waży słowa, bywa nieufny - mówi.

Podobno szefowi Korony nie podoba się, jeśli jego ludzie mają dobre relacje ze środowiskiem Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei, dwóch pozostałych członów Konfederacji.

- Do tego tłamszona jest każda własna inicjatywa. Członkowie partii mają być wykonawcami powierzonych zadań. Jak ktoś nie chce się podporządkować, wylatuje - słyszymy.

Od dłuższego czasu jest widywany z czarną, napuchniętą od zawartości torbą. Na sejmowym korytarzu próbowaliśmy go zapytać, co jest w środku. Nie zdradził tajemnicy. - Żeby rozmawiać o tak ważnych sprawach, z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo - powiedział.

W 2022 roku za zadawanie pytań wyleciała grupa przewodniczących okręgów. Jak słyszymy, byli to jedni z najbardziej zaangażowanych i oddanych partii ludzi. Powodem miało być zażądanie wyjaśnień od Skalika dotyczących wątpliwości PKW co do finansów partii. Jak opisywała "Rzeczpospolita", Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w toku kontroli, że partia ma nie jedno, a 43 rachunki bankowe. W przypadku większości z nich Korona nie przekazała historii operacji. Ponadto w sprawozdaniu były błędy dotyczące informacji na temat osób fizycznych dokonujących wpłaty. Skarbniczka Korony wyjaśniała, że spośród 43 rachunków w 2020 roku 41 stanowiło rachunku pomocnicze. Większość z nich, zdaniem skarbniczki, nie była w użyciu. Sprawa uchwały PKW, jak słyszymy, była ciągiem dalszym wewnątrzpartyjnej dyskusji na temat finansów. Wcześniej członkowie Korony - ci, z którymi ostatecznie partia się pożegnała - nagrabili sobie pytaniami o subwencję. Jak opisywały media, część działaczy miała być zaskoczona, że Korona w ogóle otrzymuje część subwencji. - Też zwracałem uwagę na kwestie finansów i po tym zażądano, żebym zrezygnował ze swojej funkcji. Ostatecznie wystąpiłem z partii. Na koniec powiedziałem, że na ustach mają wiarę, rodzinę, własność, a nie potrafią dotrzymać słowa - wspomina były współpracownik Brauna.

Drażliwym tematem w Koronie jest też postać samego jej wiceprezesa. W wyborach czerwcowych Skalik ubiegał się o mandat jako kandydat Aeroklubu PRL, w którym pracował wówczas na stanowisku instruktora. Jako lotnik Skalik może pochwalić się zresztą imponującymi sukcesami - zdobył między innymi tytuły wicemistrza Europy w lataniu precyzyjnym i mistrza świata w lataniu rajdowym. W 1989 roku startował w opozycji do kandydata Solidarności Jarosława Kapsy. Po wielu latach w rozmowie z portalem opolska360.pl Kapsa mówił: - Dokładnych powodów kandydowania Włodka w 1989 roku nie znam. Być może wynikało to z braku wiary w przełom? Być może liczył, że w ten sposób pomoże aeroklubowi? Na pewno nie czuł się z tym do końca komfortowo. Nie do końca ten jego ruch rozumiałem, ale nie robił tego z karierowiczowskich pobudek. Nie zmienia to jednak prostego faktu: kto startował wtedy w opozycji do Solidarności, był w jakiś sposób namaszczony przez PZPR.

Według naszych rozmówców jeden z działaczy podniósł ten epizod z biografii Skalika w rozmowie z Braunem. Szef Korony później miał zapewnić, że do swojego współpracownika ma pełne zaufanie. W trakcie jednego ze spotkań miał też powiedzieć, że kto będzie węszył za Skalikiem, ten pożegna się z partią. Pytamy o to byłego współpracownika szefa Korony. - Nie słyszałem takiej wypowiedzi, ale z moich znajomych ci, którzy ruszali temat Skalika, lądowali poza partią - mówi. Inny nasz rozmówca nazywa wiceprezesa "mechanizmem sterującym" i dodaje, że tak naprawdę jest numerem jeden w partii. Bo Braun - jak miał przed kilkoma laty powiedzieć Skalik w wąskim gronie - "to tylko prezes". Być może poseł-lotnik jest szarą eminencją w Koronie, a może po prostu sprawniejszym od Brauna organizatorem. Zapewne trudno kierować partią, gdy głowę zaprzątają złowrogie machinacje wszelakich służb. - Mówi się, że za sukcesem Sławomira Mentzena stoi Przemysław Wipler. Sądzę, że ze Skalikiem i Braunem jest podobnie - mówi były działacz Korony.