Polityk PiS trafił do aresztu w Tarnowie. Prokuratura niewiele zdradza

Tarnowski starosta z Prawa i Sprawiedliwości został tymczasowo aresztowany. Jak donosi Radio Kraków, zatrzymanie Romana Ł. to "efekt postępowania krakowskiej Prokuratury Okręgowej w związku z niedopełnieniem obowiązków na szkodę interesu publicznego". Do zatrzymania miało dojść w sobotę 27 stycznia.

Tarnowski starosta tymczasowo aresztowany. Powód? "Niedopełnienie obowiązków"

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prokurator Janusz Kowalski przekazał w rozmowie z rozgłośnią, że szczegóły postępowania nie są jawne ze względu na dobro śledztwa. W tej samej sprawie służby przesłuchały Annę G., dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ta jednak nie została aresztowana, zdecydowano jednak o środku zapobiegawczym w postaci poręczenia majątkowego.

Z kolei portal tuchow.naszemiasto.pl cytuje wypowiedź Kowalskiego, który przekazał: - Chodzi głównie o przestępstwo z artykułu 231, czyli przekroczenie uprawnień przez urzędnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bądź osobistej i z art. 239, w zasadzie usiłowania, który mówi o utrudnianiu i udaremnianiu prowadzonego postępowania karnego. "W obu przypadkach postawiono zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego" - pisze Radio Kraków.

Tymczasem w poniedziałek Mariusz Błaszczak poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości składa wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jak mówił, Bodnar "dopuszcza się bardzo poważnych naruszeń prawa oraz niezgodnie z prawem powołał pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jacka Bilewicza".

Posłowie PiS-u napisali w zawiadomieniu między innymi o "przywłaszczeniu funkcji publicznych przez osoby do tego nieuprawnione, o przekroczeniu uprawnień i poświadczeniu nieprawdy przez ministra Adama Bodnara". W Sejmie jest też wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Zdaniem PiS, Adam Bodnar niezgodnie z prawem odwołał między innymi prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

- Rozumiem, że w ten sposób jest to traktowane jako forma nacisku na mnie - tak Adam Bodnar mówił o wniosku PiS-u. Minister stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia. - Uważam, że to, co robię na rzecz obywateli, na rzecz ścigania przestępców, na rzecz rozliczania jest słuszne - powiedział. Jak dodał, spodziewa się podobnych zawiadomień. Również w poniedziałek, prokurator generalny zdecydował o odwołaniu dziesięciu prokuratorów regionalnych i okręgowych.