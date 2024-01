Koniec klauzuli sumienia. Ministerka zdrowia zapowiada zmiany ws. aborcji

Ministerka zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że w środę 31 stycznia zaprezentuje pakiet rozwiązań, który nazwała "Bezpieczeństwem Zdrowotnym Kobiet". Mają się w nim znaleźć również wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji.

Ministerka zdrowia: Szpital nie może mieć klauzuli sumienia

Pakiet zostanie ujęty w rozporządzeniu. Będzie zawierał między innymi wytyczne dla lekarzy w sprawie terminacji ciąży. - Stanie się ono obowiązującym prawem. A więc będzie obligowało wszystkich, którzy mają podpisany kontrakt z NFZ, do jego respektowania - powiedziała w rozmowie z Wirtualna Polską. - Podmiot leczniczy, czyli szpital, nie może mieć klauzuli sumienia. To znaczy, że szpital, który ma kontrakt z NFZ, a terminacja ciąży jest świadczeniem finansowanym przez NFZ, w tych określonych ściśle przypadkach, to dyrektor szpitala musi ją zapewnić kobiecie, której życie lub zdrowie jest zagrożone - podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

Liberalizacja prawa aborcyjnego. Kiedy projektami zajmie się Sejm?

24 stycznia do Sejmu wpłynął projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej, zakładający możliwość przerywania ciąży do 12. tygodnia. Wcześniej, w listopadzie, Lewica zgłosiła dwa swoje projekty. Jeden z nich także dotyczył możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia, a drugi zakładał wykreślenie z Kodeksu karnego sankcji za pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży (grozi za to do 8 lat więzienia). Do pierwszego czytania projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego złożonych przez Lewicę i Koalicję Obywatelską dojdzie najprawdopodobniej w marcu lub kwietniu.