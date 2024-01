PiS składa zawiadomienie ws. Adama Bodnara. Błaszczak: Dziś "rzeźnik praw obywatelskich"

W poniedziałek Mariusz Błaszczak poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. - Były Rzecznik Praw Obywatelskich, można dziś powiedzieć "rzeźnik praw obywatelskich", dopuszcza się, w naszym głębokim przekonaniu, bardzo ważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa - stwierdził były szef MON.

PiS składa zawiadomienie ws. Adama Bodnara. "Rzeźnik praw obywatelskich"

- Przypomnę, że [Adam Bodnar - red.] powołał pełniącego obowiązki - wbrew prawu - prokuratora krajowego oraz powołuje także wbrew prawu prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest dewastacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Za to odpowiedzialny jest Adam Bodnar. Oceniamy negatywnie jego aktywność w roli ministra sprawiedliwości. W związku z tym złożyliśmy wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości - powiedział Mariusz Błaszczak i dodał, że "demokracja w Polsce jest zagrożona przez koalicję 13 grudnia". - Dewastacja wymiaru sprawiedliwości spowoduje, że przestępcy będą w uprzywilejowanej sytuacji podczas postępowania sądowego, bo adwokaci zapewne będą mogli podważać legalność występujących przed sądem prokuratorów - podkreślił poseł PiS.

Przypomnijmy, w styczniu Adam Bodnar przekazał, że ówczesny prokurator krajowy Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. W związku z tym minister sprawiedliwości wyznaczył prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. Innego zdania są Andrzej Duda, politycy PiS, zastępcy prokuratora generalnego oraz część prawników, którzy zarzucają Bodnarowi złamanie prawa.