"Ty gówniarzu" w oficjalnym dokumencie. Słowa Kaczyńskiego na stronie Sejmu

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu (25 stycznia) wiceminister Michał Kołodziejczak z mównicy sejmowej zarzucił poprzedniemu rządowi zaniedbania w polityce rolnej. Zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. Liderowi PiS nie spodobał się sposób, w jaki polityk to zrobił - Kołodziejczak powiedział "panie Kaczyński". W trakcie wypowiedzi szefa AgroUnii Kaczyński domagał się, aby mówić do niego "panie pośle". Upominając wiceministra, nazwał go "gówniarzem".

Wulgarne słowa Kaczyńskiego w stenogramie. Zostaną z nim na długo

Zgodnie z regulaminem Sejmu każde posiedzenie jest spisywane w oficjalnym sprawozdaniu stenograficznym. Zawiera ono nie tylko wypowiedzi z mównicy, ale także to, co posłowie mówią poza mikrofonem. Dlatego zdarza się, że w zapisie znajdą się także komentarze z ław.

W ten sposób w oficjalnym stenogramie z 25 stycznia znalazły się słowa Jarosława Kaczyńskiego. Zwrócił na to uwagę także dziennikarz Wirtualnej Polski, który na X opublikował fragment zapisu z sejmowych obrad. "Jarosław Kaczyński i 'gówniarzu' do Michała Kołodziejczaka w stenogramie. Prezes PiS domagał, by zwracać się do niego 'panie pośle', a nie 'panie Kaczyński'. Michał Kołodziejczak ma 35 lat" - pisał Patryk Michalski.

Jarosław Kaczyński ukarany przez sejmową komisję etyki

Przypomnijmy, lider Prawa i Sprawiedliwości niedawno otrzymał też naganę od Komisji Etyki Poselskiej. Chodzi o jego słowa z 11 grudnia 2023 roku, kiedy wtargnął na mównicę i zwrócił się do Donalda Tuska. - Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem - stwierdził wówczas. Wniosek o ukaranie Kaczyńskiego złożyły osoby fizyczne oraz Komitet Obrony Demokracji.