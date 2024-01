TV Republika ujawnia "taśmy" Michała Kołodziejczaka. "Atak będzie jutro"

- Bo ja się zastanawiam, po jakiego skurczybyka niszczyć u nas w ludzi w organizacji, którzy tak naprawdę bardzo dużo pracują. Niektórzy to robią i nie mają odwagi w trakcie rozmowy powiedzieć rozmowy: co ty pie***lisz, chłopie? Co ty gadasz, chłopie? Jaki PSL? Jaki Tusk? No trzy dni temu usłyszałem, że będę od Tuska startował - miał stwierdzić Michał Kołodziejczak na spotkaniu.

TV Republika opublikowała też fragment, który ma pochodzić z konwersacji działaczy AgroUnii i pokazywać reakcję na informację, że Michał Kołodziejczak wystartuje w wyborach z list KO. "Moi drodzy, po tym, co się dziś wydarzyło, człowiek ma ochotę rzucić wszystko cholerę. Jednak pamiętajmy, że AgroUnia to nie tylko przewodniczący (z całym szacunkiem dla Michała)" - miał napisać jeden z działaczy. "To nie była łatwa decyzja. Ci, którzy mi wierzą, na pewno się nie zawiodą" - miał odpowiedzieć mu obecny wiceminister rolnictwa.

Polityk PiS o Kołodziejczaku: Człowiek o rozdętym ego, chroniczny kłamca

"Taśmy" skomentował na antenie TV Republika były wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. - Kołodziejczak mówi: jaki PSL, jaki Tusk? Co się okazuje po kilku miesiącach? Jest wiceministrem w rządzie Donalda Tuska. Dostał się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej i jest wiceministrem rolnictwa u polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego. To pokazuje, że ten człowiek jest w stanie zdradzić wszystko, wszystkich, wszystkie ideały tylko i wyłącznie dlatego, żeby dostać stołek. To było jego marzenie, wiemy o tym doskonale. To jest człowiek o rozdętym ego, jest chronicznym kłamcą, manipuluje współpracownikami - stwierdził polityk PiS.

- Myślę, że to jest jakiś też kompleks u niego. Nie wiem, z czego to wynika. Polska wieś jest wspaniała, polska wieś jest cudowna, jest olbrzymią wartością i gwarantem naszego bezpieczeństwa. Michał Kołodziejczyk na tych taśmach pokazuje się jako cyniczna postać, która jedno mówi na spotkaniach z rolnikami, a drugie mówi na zamkniętych gremiach - podkreślił, po czym dodał: "Myślę, że dla takich osób nie powinno być miejsca w rządzie, nie mówiąc już o obecności w polskiej polityce, ponieważ ta osoba jest naprawdę już doszczętnie skompromitowana. Te taśmy doszczętnie potwierdzają to, że Michał Kołodziejczyk jest tylko skupiony na czubku własnego nosa".

Sam lider AgroUnii nie odniósł się bezpośrednio do nagrań, ale skomentował w niedzielę dyskusję dwóch użytkowników serwisu X. "Atak będzie jutro" - napisał.