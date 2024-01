Bohater afery gruntowej ostro o słowach Andrzeja Dudy. "To plucie na grób Leppera"

Piotr Ryba, który był doradcą medialnym Andrzeja Leppera, szefa Samoobrony i wicepremiera w rządzie PiS w latach 2005-2007, w rozmowie z Onetem opowiedział o kulisach operacji CBA. Ryba obecnie ukrywa się za granicą. Miał być aresztowany i skazany za korupcję w tzw. aferze gruntowej.

Ryba 18 stycznia wystosował list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Jak wówczas tłumaczył, chciał między innymi przedstawić "własną i jedyną prawdziwą wersję wydarzeń sprzed 18 lat". Więcej o tej sprawie pisaliśmy w artykule: "Bohater afery gruntowej pisze do Andrzeja Dudy. 'Złamię teraz prawo, ale zdradzę...'".

- Tym, co przesądziło, żeby głos zabrać właśnie teraz były trzy czynniki. Po pierwsze tocząca się w Polsce publiczna debata o losach skazanych przez sąd za sprokurowanie tzw. afery gruntowej Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Po drugie słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który o skazanych wyrażał się, jako o kryształowych funkcjonariuszach państwa polskiego, walczących z korupcją na szczytach władzy - powiedział w rozmowie z Onetem. Trzecim czynnikiem ma być felieton Roberta Gwiazdowskiego w "Rzeczpospolitej" pt. "Co powie Ryba".

Rozmówca portalu przekazał, że nie był zaskoczony ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Nie, oczywiście, że nie. Nikt nie zakładał przecież innego scenariusza. Liczyłem jednak na większe wyczucie głowy państwa. Jestem pewien, że prezydent nie kierował się przy podejmowaniu tej decyzji względami merytorycznymi, a wyłącznie politycznymi i partyjnymi. Że ani on, ani nikt z jego kancelarii, nie zadał sobie trudu analizy prokuratorskich akt, z których przecież wprost wynika, że Andrzej Lepper nigdy nie domagał się od nikogo żadnych pieniędzy - zaznaczył.

Jak podkreślił Piotr Ryba, "cała tzw. afera była niczym innym jak prowokacją wymierzoną w wicepremiera Leppera, bo gdyby było inaczej, to Lepper usłyszałby zarzuty". - Jakie dowody przeciwko niemu zgromadzili ci "kryształowi" tropiciele korupcji? Jakie inne poważne sprawy przeciwko ludziom ze szczytów władzy, wyłączając Leppera, prowadzili jeszcze panowie Kamiński z Wąsikiem? To, co dziś mówi Andrzej Duda to plucie na jego grób. To plucie w twarz jego bliskim i rodzinie. Czas pogardy - powiedział rozmówca Onetu.

"Wąsik siedział za biurkiem w sweterku i wyglądał na dobrego człowieka"

Podczas wywiadu dziennikarz zapytał Rybę, czy Kamiński i Wąsik przesłuchiwali go osobiście, ponieważ Ryba został zatrzymany na lotnisku podczas służbowego wyjazdu do Chin. - Mariusz Kamiński nie, ale jeszcze tego samego dnia zaprowadzili mnie do gabinetu Macieja Wąsika. Prowadząc do niego, mówili mi, że to moja ostatnia szansa, żeby wyjść. Że od niego bardzo wiele zależy i jeśli będę robił, co mi każe, to od razu mogę wyjść na wolność. I że mam myśleć o sobie i synu, a nie o Lepperze - odparł. Jak dodał, "Wąsik siedział za biurkiem w sweterku i wyglądał na dobrego człowieka".

Ale jego przekaz był mało elegancki: załatwmy to szybko, podpisz, co trzeba i możesz spadać. Odmówiłem. Ze zbolałą miną poinformował mnie, że Kamil i Paweł polecieli do Chin. I że los dzieciaków w moich rękach. Czyli podpisz. To właśnie o tym podpisie wspominam w swoim liście do prezydenta, gdy pisałem, że cała afera gruntowa to historia dwóch podpisów. Tego, którego ja nie chciałem złożyć pod zeznaniami obciążającymi Andrzeja Leppera i tego, który pan prezydent złożył pod wnioskiem o ich ułaskawienie

- powiedział Ryba. Zapytany o to, czy Maciej Wąsik nie straszył, odparł, że "wszyscy straszyli". - Było też ostrzej. Jak wtedy, gdy jeden z funkcjonariuszy, który wyprowadzał mnie do toalety, nagle zaczął bawić się bronią i mówił, że gdybym chciał uciekać, to on się nie zawaha i nie spieprzy sprawy, jak było z Barbarą Blidą [polityczka zastrzeliła się podczas zatrzymania przez ABW w jej domu kilka miesięcy wcześniej - red.]. To był taki moment, że naprawdę zacząłem się bać. Bo dociera do ciebie, że oto zatrzymała cię służba specjalna, która oczekuje, że obciążysz urzędującego wicepremiera, a skoro tego chcą, to mogą wszystko - stwierdził.

Afera gruntowa. O co chodzi?

Przypomnijmy, afera gruntowa sięga 2007 roku. Jej początki wiążą się z dwoma biznesmenami, którzy oferowali odrolnienia działek, powołując się na rzekome wpływy w Ministerstwie Rolnictwa. Aby ujawnić szczegóły sprawy, Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło prowokację. Agenci służb, przedstawiający się za szwajcarskich przedsiębiorców, zaproponowali biznesmenom łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki na Mazurach.

Dalsze śledztwo CBA miało ujawnić, że część pieniędzy z łapówki miała trafić do Andrzeja Leppera, ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa. Sam Lepper nie otrzymał jednak łapówki. Tłumaczone było to przeciekiem informacji, z którego polityk miał dowiedzieć się o zagrażającej mu prowokacji CBA. W wyniku oskarżeń Lepper 9 lipca 2007 roku został zdymisjonowany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. Andrzej Lepper określał ówczesne działania CBA jako "parszywą prowokację". Toczące się przeciwko niemu postępowanie zostało przerwane z powodu śmierci polityka w 2011 roku.

Szefem CBA podczas afery gruntowej był Mariusz Kamiński, a jego zastępcą - Maciej Wąsik. Jesienią 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie postawiła im zarzuty przekroczenia uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Bezprawnym miało być między innymi posłużenie się prowokacją z wykorzystaniem fałszywych dokumentów, a także zarządzanie podsłuchów w pokojach hotelowych bez zgody prokuratora generalnego oraz sądu. Akt oskarżenia w sprawie został skierowany do sądu we wrześniu 2010 roku.

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie nieprawomocnie skazał Kamińskiego i Wąsika na trzy lata więzienia. W tym samym roku prezydent Andrzej Duda ich ułaskawił. Decyzja prezydenta o ułaskawieniu przed uprawomocnieniem się wyroku stała się przedmiotem sporu. W 2017 roku Sąd Najwyższy orzekł, że ułaskawienie było bezprawne. Z kolei innego zdania był Trybunał Konstytucyjny, sam krytykowany w związku z reformą sądownictwa przeprowadzoną za czasów rządów PiS. W 2018 roku orzekł on, że prawo łaski prezydenta obejmuje również akty abolicji indywidualnej - ingerencji władzy wykonawczej we władzę sądowniczą.

Temat afery gruntowej powrócił w czerwcu 2023 roku za sprawą decyzji Izby Karnej Sądu Najwyższego. Sędziowie SN zajmujący się kasacją wniesioną przez oskarżycieli posiłkowych, rodzinę nieżyjącego Andrzeja Leppera, uchylili umorzenie sprawy Kamińskiego i Wąsika oraz przekazali ją do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu. W wyniku tego 20 grudnia 2023 roku sąd okręgowy uznał Kamińskiego i Wąsika za winnych i wymierzył im kary dwóch lat pozbawienia wolności. Byli szefowie CBA zostali również objęci zakazem zajmowania stanowisk publicznych przez pięć lat. Prezydent Andrzej Duda jednak ponownie ich ułaskawił.