Nagły finał spotkania z Kaczyńskim. Zaczęła mówić, co ją przeraża i przerwano transmisję

Jarosław Kaczyński w sobotę 27 stycznia przybył do Lublina na uroczyste odsłonięcie pomnika swojego zmarłego brata Lecha Kaczyńskiego. Przy okazji zaplanowano spotkanie prezesa PiS z mieszkańcami w Centrum Spotkania Kultur. Wydarzenie było transmitowane na żywo przez TV Republika. Według doniesień "Faktu" wśród sympatyków PiS znalazła się kobieta, która chciała zadać pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu.

TV Republika nagle przerwała transmisję ze spotkania Jarosława Kaczyńskiego. Zamiast niego pojawił się Mateusz Morawiecki

- Jestem tu z moim tatą, ponieważ to dziadek nauczył mnie, czym jest przeszłość i tożsamość. I chciałaby wiedzieć, jak teraz będzie wyglądała polityka PiS w stosunku do młodzieży, ponieważ przeraża mnie to, że młodzi ludzie... - zaczęła lublinianka, ale w tym momencie transmitowana przez TV Republika relacja ze spotkania została przerwana. Na antenie pojawiły się reklamy, a po przerwie według doniesień Wirtualnej Polski pokazano wystąpienie Mateusza Morawieckiego w Katowicach.

Jarosław Kaczyński uczestniczył w odsłonięciu pomnika. "Nie będziemy robili fajerwerków"

Prace nad pomnikiem Lecha Kaczyńskiego trwały kilka lat. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, w sobotę odbyło się jego uroczyste odsłonięcie na placu Teatralnym w Lublinie. - Chcemy uczcić to godnie, ale też nie będziemy robili fajerwerków - mówił rzecznik komitetu społecznego Marek Krakowski w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim". To już kolejne miejsce pamięci poświęcone Lechowi Kaczyńskiemu. W 2018 roku "Gazeta Wyborcza" wyliczyła, że pomników, tablic i głazów upamiętniających byłego prezydenta było wówczas już co najmniej 143.