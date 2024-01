Tusk reaguje na skandaliczne słowa Kaczyńskiego: Ktoś zajął mnie naprawdę ważnymi sprawami

Jarosław Kaczyński odwiedził w sobotę Lublin. Najpierw uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika jego tragicznie zmarłego brata - Lecha. Następnie spotkał się z wyborcami. Jak stwierdził, w Polsce jest łamana konstytucja. Podczas swojego przemówienia porównał także premiera Donalda Tuska do Adolfa Hitlera.

REKLAMA

- Demokracja, prawo - to wszystko jest od początku tej władzy łamane. Łamane bezpośrednio, bezczelnie. Wolą Tuska jest, by jego wola była prawem. Wola Tuska jest prawem. No, byli już tacy, których wola była prawem. Wola Führera była prawem - mówił Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Lublina. W niedzielę premier postanowił odpowiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Zobacz wideo

"Myślałem, czy skomentować jakoś wystąpienie Prezesa, ale na szczęście ktoś zajął mnie naprawdę ważnymi sprawami" - napisał Donald Tusk, dołączając do postu nagranie. Widzimy na nim prawdopodobnie wnuczkę szefa rządu, która przykleja mu na piersi serduszko WOŚP.

W niedzielę Kaczyński ponownie uderzył w Tuska. Podczas spotkania z wyborami w Kielcach prezes PiS stwierdził, obecny obóz rządzący nie tylko łamie prawo i konstytucję, ale nawet tego już nie ukrywa.

Kaczyński: Mamy zmutowany aparat państwowy z czasów PRL

- Określenie Tuska "prawo takie, jak my je rozumiemy", sprowadza się do tego, że prawo to po prostu wola Tuska. Czyli mamy do czynienia z czymś w rodzaju absolutyzmu - mówił w Kielcach Jarosław Kaczyński, po czym dodał, że "oczywiście trochę przesadza".

- Musimy naszych praw bronić twardo, ofensywnie. (...) Obronić możemy się tylko razem i będąc silniejsi, niż w momencie wyborów - mówił prezes partii opozycyjnej. - Mamy zmutowany aparat państwowy z czasów PRL. (...) Nikt nie chwycił nigdy za gruby kij i nie zrobił z tym porządku. A tu trzeba chwycić za gruby kij i zrobić z tym porządek - stwierdził polityk.