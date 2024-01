Paweł Kukiz straszy rozbiorami Polski. "W ciągu dekady będzie powtórka"

Paweł Kukiz na antenie Telewizji Republika w "Dziennikarskim Pokerze" rozmawiał z Tomaszem Sakiewiczem na temat przymusowego dokarmiania Mariusza Kamińskiego w więzieniu. Najpierw usiłowano zrobić to sondą przez nos, co - jak tłumaczą lekarze - jest najbezpieczniejszą formą leczenia żywieniowego, później przez gardło. - Gdyby tego typu metody były prowadzone przez rząd prawicowy w jakimkolwiek kraju, byłoby ogromne larum. Wszystkie te tak zwane wolne media zrobiłby straszne larum. Byłoby to traktowane jak zbrodnia. Natomiast tutaj nie widzę szczególnie ze strony Unii Europejskiej, chociażby zapytania jak to wyglądało - mówił polityk. Jak zaznaczył, to świadczy o tym, że Polska jest traktowana "jako kraj drugiej kategorii".

Kukiz: W ciągu dekady będzie powtórka z okresu rozbiorów Polski

Paweł Kukiz stwierdził w rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem, że "żyjemy w ustroju demokracji partyjnej, w której jest autorytaryzm wodza partii władzy". - Gdyby Tusk był człowiekiem przyzwoitym, który nie ulega interesom innych państw, nie mielibyśmy demokracji, ale mielibyśmy taki liberalny autorytaryzm. Wiem, że to brzmi dziwnie. Z demokracją nie ma to nic wspólnego, wygląda to fatalnie - stwierdził poseł.

Zdaniem lidera Kukiz'15 obecna sytuacja w Polsce może sprawić, że "w ciągu dekady, może wcześniej, może trochę później" będzie powtórka z końcówki XVIII wieku, czyli okresu rozbiorów Polski. Prowadzący dopytał, czy jego zdaniem prowadzony jest plan "unicestwienia" albo "rozbiorów Polski".

- To bardzo mocno brzmi, ale praktycznie do tego się sprowadza. Szef naszego obecnego rządu jest tak uległy Brukseli, że można się spodziewać wszystkiego. Może moja wyobraźnia artystyczna jest trochę szersza, ale nie wydaje mi się przypadkiem, że podpisuje się dyrektywy na warunkach praktycznie brukselskich - stwierdził polityk.

Kamiński i Wąsik politycznymi więźniami? Kukiz: Tak daleko bym nie szedł

Wcześniej, w drugiej połowie stycznia, w programie "Poranek Wnet" Kukiz był pytany o sprawę Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Dla mnie jest rzeczą skandaliczną, żeby "krawężnik" wchodził do Pałacu Prezydenckiego. To nie mówi o prezydencie, tylko o ustroju w Polsce, o szacunku Polaków do siebie - powiedział Kukiz. - Bez względu na szczegóły, rzecz taka, że do Pałacu Prezydenckiego wchodzi zwykła policja, po prostu żenada. Jeżeli ktoś tak traktuje Pałac Prezydencki, to to jest świadectwo, jak traktuje całe państwo polskie. Zdawał sobie sprawę Tusk, jak to będzie wyglądało na zewnątrz - dodał.

Polityk został zapytany wprost o to, czy uważa Kamińskiego i Wąsika za więźniów politycznych. - Tak daleko bym nie szedł - stwierdził, odnosząc się do narracji Prawa i Sprawiedliwości. - Chociaż polityka tak głęboko wchodzi w życie ludzi, że wszystko jest upolitycznione. Jak sądy są upolitycznione, to wyroki też mogą być - dodał. Poseł podkreślił również, że skazani politycy walczyli z "niewyobrażalną korupcją za czasów PO" i trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w tych działaniach przekroczyli swoje uprawnienia.

Prowadzący spytał również posła o to, czy wznoszenie na sztandary skazanych polityków, organizowanie modlitw za Kamińskiego i Wąsika, a także dalsze demonstracje pomoże PiS w zdobyciu poparcia. - To trafi do żelaznego elektoratu i utrzyma go w jedności. Natomiast nie przyniesie nowego elektoratu - oświadczył Kukiz. - Jeżeli PiS w kolejnych wyborach będzie startowało jako PiS, a nie jako koalicja, to dostanie większy łomot, niż w jesiennych wyborach - zaznaczył.